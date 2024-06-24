南招待！郭子乾現身宣傳「南夏時刻」集點享逾30品牌優惠

藝人郭子乾（右）今日特別出席與市長黃偉哲攜手，力邀民眾夏日「南飄」共遊台南。（記者王姝琇攝）

2024/06/24 14:08

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府即日起推出臺南400暑期活動「南夏時刻」，藝人郭子乾今日特別出席與市長黃偉哲攜手，力邀民眾夏日「南飄」共遊台南，包括近30場藝文展覽暨行動、11處古蹟博物館及台南三大暑期檔大型活動加入，凡完成集點任務，即可享超過30個品牌折扣優惠。

黃偉哲與郭子乾今日出席宣傳記者會共同宣布「南夏時刻」開跑。文化局表示，為邀民眾來訪參觀，感受台南的熱情款待，特別與台南在地品牌合作，推出「台南招待」活動。民眾在「南夏時刻」指定展覽完成集點任務後，將獲得「台南招待」電子優惠券，憑券即享合作品牌獨家優惠。

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黃偉哲說，南部天氣好，外地民眾紛紛「南飄」到臺南，有來玩的，甚至有移居的，而為帶給民眾一個難忘的暑假，市府推出「南夏時刻」活動，除串聯暑期藝文展演活動，更結合在地店家推出集點任務，民眾可透過積點來獲得電子優惠券。優惠涵蓋各項餐點、手搖飲等，非常適合遊客自我充電，以及親子全家出遊放電，歡迎大家把握暑期時間，即刻來台南度假。

文化局長謝仕淵說，「南夏時刻」作為台南全新打造夏日文旅品牌，結合臺南400系列藝文展演行動，囊括《我們從河而來：流域千年。文化共筆》、《客星人的多重宇宙》和《透南城：城市穿行400年》等8大主題策展，以及11處古蹟博物館和台南國際芒果節、七股海鮮節、將軍吼音節等，並以《2024臺灣文博會》做為壓軸，內容精彩可期。

此外，本次活動結合的台南在地品牌更是精銳盡出，囊括吃喝玩樂到住宿優惠，在愛國婦人會館更推出《臺南400限定概念門市》，呈現台南過去的文化成就，展現這座城市面向未來的決心與準備，期望全國遊客體驗台南燦爛盛夏的精彩與美好。

市長黃偉哲與藝人郭子乾今日出席宣傳記者會共同宣布「南夏時刻」開跑。（記者王姝琇攝）

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