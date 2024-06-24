中捷「班班有保全」 基層擔心車站安全無人維護

中捷公司基於乘客安全，採取「班班有保全」。（中捷公司提供）

2024/06/24 09:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷5月21日發生乘客持刀傷人事件後，採取「班班有保全」，但有中捷公司基層向本報反映，此政策是把車站的保全挪移到列車上，導致車站沒有保全人力，「班班有捷警」也彈性調整，屆時安全誰來維護？中捷公司應該招募專屬的車巡保全。

中捷公司表示，保全工作本來就屬於系統運轉服務，包含列車及車站上的安全服務。為因應均衡系統整體運轉安全，中捷因此調整保全作業及與捷警運作的模式配合，以達更安全的乘車環境；至於車站的緊急應變處理，站長仍可第一時間因應，必要時調派支援人力協助；未來也將視運作狀況需求滾動調整或增派人力。

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中捷公司一名基層人員反映，班班捷運有保全的政策，讓車站保全變成列車保全，一旦車站遇到有人員受傷，車站會僅剩站務人員跟清潔人員。

該名員工反映，中捷本來因為樽節人力 許多車站都僅剩一人值班，站務人員只上11:00到19:00，其他時間都只有值班站長，現在車站保全又被調走 ，若車站遇到緊急事件該如何，值班站長又有許多女性同仁 該如何一人應對？

該名員工並憂心，公司發給員工防爆鋼叉及上一堂防身術的課程，根本難以應付歹徒，保全並無接受可以制伏旅客對抗持刀旅客的訓練，現在發給保全防砍背包等用具，而保全們平均年齡偏大，懷疑有辦法使用？

警察局表示，捷運警察隊已於18處捷運站體詢問處預置防暴鋼叉、戰術臂盾、長警棍及防護型噴武器等防護用具，並協調警察局教官錄製相關防護用具操作教學影片，並持續在7、8月針對中捷公司相關從業人員，規劃4梯次教育訓練，提升其自衛能力及熟稔相關防護用具操作技巧。

此外，捷運警察隊現階段針對捷運綠線，規劃3區域駐點兼小區域巡邏勤務，以便遇案時快速派警赴現場應處；另轄區分局巡邏每班次亦規劃進入捷運站體守望10分鐘，以提升見警率。

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