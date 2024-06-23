掃QR-Code繳費！台中停車科技化 規劃車牌辨識

中市正籌備導入具車牌辨識功能的影像辨識設施，以自動記錄車輛停車資訊。（市府提供）

2024/06/23 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓台中市停車愈來愈科技化，交通局正籌備導入具車牌辨識功能的影像辨識設施，預計先在秋紅谷、台中國家歌劇院、國美館及宮原眼科等景點周邊「差別、累進費率」車格設置，民眾駛離前掃描QR-Code就可輕鬆完成繳費，迎接無人化、無紙化時代。

台中市政府交通局推動「區區智慧停車計畫」，從2019起即試辦於路邊車格內設置地磁設備，透過地磁揭露剩餘車位資訊，民國2021年更將地磁設備結合開單作業，現今已在全市埋設7,484顆地磁設備，提供24小時不間斷的停車資訊。

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此外，並將資訊介接至「台中交通網」APP，提供全天候的即時停車資訊，民眾可方便、快速找尋目標停車格位，降低車輛繞行造成的空氣污染，有效提升開單效率，也提高車格周轉率，發揮最佳效益。

交通局長葉昭甫表示，埋設在停車格內的地磁設備，外型如一塊圓型「黑色餅乾」，交通局更獲邀於第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會發表執行成果，受到國際肯定。

葉昭甫表示，預計將導入影像辨識設備，廠商正積極籌備中，後續民眾停車將能透過影像計算停車時間，離場前只要掃描路段收費告示牌QR-Code即可完成繳費，讓停車、開單、繳費作業一條龍；此外，民眾亦可於駛離停車格一定時間後，利用「台中交通網」APP查繳，或綁定銀行、電信業者代扣繳。

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