中和精華地段公私合建案 議員張嘉玲質疑變相賣祖產籲蓋社宅

中和警分局未來預定地（灰色牆板後方）鄰近好市多中和店。（記者董冠怡攝）

2024/06/23 16:46

〔記者董冠怡／新北報導〕中和區的大洋塑膠舊廠區2012年從工業用地變更為住宅用地，並捐給市府2塊地，合計5203平方公尺（相當於1574坪），其中機關用地規劃興建中和警分局辦公廳舍、住宅用地由財政局規劃合作開發。市議員張嘉玲說，市府採聯合開發如變相賣地，可蓋社宅或設定地上權，吸引廠商進駐，籌措廳舍預算，可說是三贏。財政局長陳榮貴回應，會持續溝通。

張嘉玲表示，中和警分局辦公廳舍老舊、空間不足，市府先前在市政會議通過中和區建康段數筆土地，想要興建中和警分局的辦公廳舍，位置就在好市多中和店附近的精華地段，鄰近捷運環狀線中和、橋和站，交通便利，旁邊有大洋塑膠、相關建商用地，準備大開發，但市府卻因沒錢蓋分局廳舍，打算採聯合開發，間接賣掉受贈的住宅用地，替警分局籌措興建經費，形同變賣祖產。

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張嘉玲指出，財政部國有財產署前陣子才讓售一塊鄰近建康段的土地，單價保守估計109萬元，若以此換算市政會議通過的這塊地，共計1574坪，機關、住宅用地各佔一半，一半也值8.5億元至9億元；適逢中和社宅用地不足，如果能蓋社宅，可有公益回饋空間，還可向中央申請經費補助；設定地上權，讓廠商進駐投資，所得用於興建辦公廳舍，或市轄內賣這麼多地，能否撥出部分經費協助，市府應無窮到要賣地的程度。

張嘉玲認為，市府有心解決中和警分局廳舍興建經費的問題，卻選了最不恰當的方式，而且也無公益回饋空間，沒幫助到地方發展，並強調會持續行駛監督權力，否則一旦案子通過出了議會，議員沒有約束力，屆時即便用罵的可能也愛莫能助。

市府警察局表示，大洋塑膠捐贈機關用地及住宅區用地由財政局主政，採與民間合建辦理，財政局已提送議會審查，如經議會同意，並經行政院核准，預計今年下半年進行招商作業、審議及施工前作業，原先規劃2026年施工、2029年完工。

警察局說，此案如自行興建，依中和警分局提報使用人數270人，需規劃興建地下4層、地上7層，總樓地板面積約3914坪，若以每坪造價22萬元估算，概估總經費約9億8千800萬元，期程約需4至5年。

財政局長陳榮貴回應，就財務專業而言，在沒有預算的情況下，只能採取對市府和民眾相形更為有利的折衷方式，才會選擇與民間業者聯合開發，公私合建其他縣市及中央也有前例，以資產換資產，但價值並未減少，故不認同變相賣地的說法。

陳榮貴解釋，所謂設定地上權就找人蓋房，蓋完後如何使用、出租，由蓋房者評估，若要作為公益用途，依全國所有社宅租金狀況來看，光是付完利息，還要同時回本甚至營利，花費期程太長，如果考慮到可能僅能收回利息、本金收回機會小，沒有一定投報率，便會降低廠商投標意願。

陳榮貴說明，去年4月已將案件送入議會，目前仍在議會審查中，會持續與議員溝通；招標時也會公告分屋比例，全部蓋起來（包含警察廳舍）之後，按合建分屋比例分配，先扣除警察廳舍的部分，剩下的再按比例拿回房屋，不過他也坦言，當初規劃合建的價格，目前可能已經蓋不起來。

中和警分局現地外觀。（記者董冠怡攝）

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