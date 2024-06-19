中市國安社宅2、3期780戶動工 特別規劃「創業房型」

國安一期在國安2、3期旁，年底完工，明年就可申請。（記者蘇金鳳攝）

2024/06/19 14:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市社會住宅位在西屯國安2、3期的好宅今天開工動土，將興建780戶的住宅，而且規劃13戶的創業房型，讓創業青年得以「前有店後有戶」的概念；而正在興建中500戶的國安一期預計今年底完工，2、3期則在2029年完工，屆時國安社宅將達1280戶。

中市長盧秀燕表示，台中市已入住及正在興建已達7368戶，已超出中央要求的6千戶，在今年底前會達到一萬戶。

請繼續往下閱讀...

台中市國安2、3期的好宅今天動工，將興建780戶，提供1房型479戶，2房型280戶，3房型21戶，市府斥資37.8億元興建，地下4層，地上23層，規劃汽車位460輛，機車位913輛，工程預計2029年完工。

由於國安一期已於2021年動工，工程經費17.8億元，興建500戶社宅，將在今年底完工，明年上半年就會公告受理申資訊，因此國安社宅共3期的好宅將達1280戶。

市長盧秀燕今天主持動工典禮，表示台中市目前入住加上興建中已達7368戶，已達到中央的要求，但台中市政府持續興建，今年底台中市還有動工4處，可興建1萬多戶社宅目標。

盧秀燕並表示，由於國安國宅靠近中科，為滿足在地青年需求，在2、3期780戶中，特規劃13戶的創業房型，前是店面後面是住家，讓青年不用為了創業還要花一筆錢租店面。

國安2、3期以生命樹為概念，樹森林為設計主軸，規劃星空電影院、表演階梯、閱讀階梯等公共空間，而低樓層設有店鋪、幼兒園、家福中心、共享廚房、舞蹈教室等。

中市國安2、3期動工，市長盧秀燕主持動工儀式。（記者蘇金鳳攝）

國安社宅2、3期的模擬圖。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法