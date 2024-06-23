「最醜車站」中壢車站熄燈 網友引戰點名羅東車站像殯儀館

「全國最醜車站」中壢車站熄燈後，網友引戰點名羅東車站（如圖）像殯儀館。（記者江志雄攝）

2024/06/23 15:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「全國最醜車站」台鐵中壢車站熄燈，有網友藉此引戰，直指中壢車站不醜，反倒是羅東車站像殯儀館，不OK，引發正反論戰。羅東車站站長呂明益今天回應，羅東車站是40年前建造的宮殿式站房，有其時代背景，尊重各界不同審美觀。

羅東車站平日一天上下車乘客數約8000人次，假日上看1萬3000人次，客運營收在台鐵宜蘭線車站排名首位，車站站體有前站與後站2個出入口，其中前站的宮殿式站房，在1985年落成啟用，獨特造型近幾年屢屢引起討論。

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中壢車站熄燈後，有網友借題發揮，覺得羅東車站像殯儀館，引來許多網路鄉民留言參戰，「大部分人覺得中式美學不好看」、「看起來古色古香呀」、「當初建好可是人人誇獎」、「台鐵應先改善運輸安全，車站外觀倒是其次」。

羅東選出的宜蘭縣議員謝家倫認為，羅東車站是宜蘭縣溪南地區的交通樞紐，歷經長年日曬雨淋，外觀看起來老舊不堪，讓旅客留下負面印象，建議台鐵公司定期打理，擦亮這個地方上重要的門面。

站長呂明益說，羅東車站前站的宮殿式站房，在40年前設計建造，有其時代背景，完工後曾是羅東重要地標，由於宜蘭多雨，屋頂上容易卡垢影響視覺，台鐵公司會派員清理，至於造型像什麼見人見智，尊重每個人的看法。

羅東車站後站外觀。（記者江志雄攝）

羅東車站內部空間寬敞。（記者江志雄攝）

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