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「全國最醜車站」功成身退 桃市府下個目標整頓中壢新明市場

桃園市長張善政19日主持市政會議，在中壢車站功成身退、新站開工典禮後，下個目標將整頓屢被詬病的中壢新明市場。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政19日主持市政會議，在中壢車站功成身退、新站開工典禮後，下個目標將整頓屢被詬病的中壢新明市場。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/19 11:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「全國最醜車站」稱號的中壢車站功成身退，新站工程已於本月16日舉行開工典禮，過去常被點名亂象頻仍的中壢新明市場，馬路被占用、分隔島堆放菜籃及垃圾，市長張善政今（19）主持市政會議表示，中壢下個城市風貌改善，將整頓屢被詬病的中壢新明市場。

張善政表示，中壢車站停用、臨時站啟用是近期桃園大事，許多人都有關於中壢車站的回憶，而中壢車站雖然比較老舊，卻是台鐵的第3大車站，平均日運量達4.7萬人次，使用逾50年的車站功成身退非常不容易，臨時站預計使用到2031年，屆時中壢地下車站啟用，周邊將有不同的風貌。

張善政表示，中壢車站見證商圈繁華起落，此次臨時站啟用到未來地下車站完工，是車站商圈環境重整、重生的契機，市府不能等到2031年才著手改善，此次配合車站拆除、臨時站啟用，先進行交通動線改善，包括相關接送區調整、單行道劃設、公車站牌變更等，同時配合打造中和路實體人行道、增設中壢車站第2個YouBike站點，尤其中壢車站YouBike站點，曾是全國租借率最高的一站，第2個站點完工啟用後，車站東、西兩側均有站點，民眾更容易借到車，方便通勤、通學。

張善政強調，中壢的改變不能只靠車站，屢被詬病的中壢新明市場，市府將會面對問題，計畫進行重新整頓，副市長王明鉅已召開2次會議，預計26日召開第3次會議，確定更多的改善細節，在大整頓之前已進行前置作業，如道路交通安全改善、分隔島增設反光標誌、路樹修剪，也計畫配合中秋節、2025台灣燈會增設花燈美化措施，希望解決這個長期亂象。

有「全國最醜車站」稱號的中壢車站功成身退。（資料照）

有「全國最醜車站」稱號的中壢車站功成身退。（資料照）

中壢車站臨時站啟用。（資料照）

中壢車站臨時站啟用。（資料照）

中壢新明市場亂象頻傳，馬路被占用、分隔島堆放菜籃及垃圾，市府計畫重新進行整頓。（資料照）

中壢新明市場亂象頻傳，馬路被占用、分隔島堆放菜籃及垃圾，市府計畫重新進行整頓。（資料照）

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