移動式光電設備進駐 國內首創綠能市集台南登場

台南市經發局舉辦綠能市集，移動式太陽光電設備進駐現場。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/22 22:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市經濟發展局今天舉辦號稱國內首創的「綠能市集」，光電儲能設備直接移至現場，供應攤商所需電力，民眾親身體驗綠電的實際應用，也深入了解相關產業生態，了解到環境永續的重要性。

首度辦理的「稻香‧走讀‧大武崙綠能市集」，在高鐵站旁的三井OUTLET廣場舉行，共20組攤位，並搭設表演舞台，電力完全仰賴E-CUBE移動式太陽光儲能設備來供應。

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今天的活動由經發局沙崙智慧綠能科學城辦公室與大武崙綠能園區促進會、陽明交通大學、長榮大學、歸仁農會，以及三井OUTLET等單位合作舉辦，市長黃偉哲出席，為市集攤位加油、打氣，並重申綠電是未來趨勢。

黃偉哲表示，電力在現代化生活中不能少，而天然氣、燃煤、核電等都各有被詬病之處，凸顯了綠電的重要，市府未來會透過更多領域的應用與體驗等推廣，讓大家一起關注綠能永續的議題。

黃偉哲強調，世界知名的亞馬遜公司有意願來台投資，唯一條件就是必須使用綠電，可見這是未來趨勢，也是淨零碳排最重要的環節。

大武崙綠能園區促進會理事長張世禎說，今天的活動，早上在長榮大學後方的農場辦理割稻體驗，親身感受收穫的辛苦與喜悅；下午於三井OUTLET舉行在地青農市集，推廣綠能的應用。

經發局指出，以E-CUBE移動式太陽光儲能設備來辦活動，不僅實現節能減碳與淨零推廣的目標，同時打造文創小農市集的新形態，體現環保科技的應用價值，也讓民眾了解綠色能源帶來的便利效益。

E-CUBE移動式太陽光儲能設備，由工研院綠能所與鼎硯工程合作開發，日前也與智邦科技開發的智慧杆，進行電力上的整合調度，在大台南會展中心外實證，讓智慧城市與永續淨零的概念結合。

經發局提到，未來無論是公共照明、WIFI，還是智慧安控，不僅兼顧淨零碳排標準，即使在電力不穩的情形下，也可透過綠電與儲能技術維持正常運作。

台南市經發局舉辦綠能市集。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲為攤商加油、打氣。（記者吳俊鋒攝）

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