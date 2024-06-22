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超紅公車駕駛！ 台中大學生邀拍畢業照、量身打造悠遊卡

東海大學畢業生邀請康煉傑，在公車上合拍畢業照。（記者蔡淑媛攝）

東海大學畢業生邀請康煉傑，在公車上合拍畢業照。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/22 16:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕曾4度獲選台中市「金運獎」優良駕駛的康煉傑，被東海大學畢業生邀請合拍畢業照，也有學生以他駕駛的車號及公車照做成悠遊卡，以及手作公車和路思義教堂立體紙雕卡片送他，甚至以他為訪談對象投稿文學獎，成為台中公車之光。

「可以請您與公車和我一起拍畢業照嗎？」今年從東海大學畢業的蔡同學，就學期間常搭統聯客運駕駛康煉傑的公車，行駛台灣大道的公車路線，是她上學、訪友的便利代步工具，想到考上國立中興大學研究所，以後可能較少來搭台灣大道公車路線，就鼓起勇氣向康煉傑提出拍畢業照的請求。

回想起乘客邀他入鏡過程，康煉傑表示「當初真的嚇了一跳！」兢兢業業開公車7年來，頭一次遇到乘客要拍畢業紀念照。

蔡同學常從康煉傑發文的網路社群，了解駕駛甘苦，搭公車看到駕駛關心乘客安全，還要注意路況的壓力下，仍能耐心服務民眾讓她很佩服，因此畢業前用心手繪紀念貼紙表達謝意。

康煉傑說，還有熱衷研究鐵道與公車、就讀逢甲大學運輸與物流學系的曾同學，製作獨一無二大型悠遊卡，在公車站等車只為送這張悠遊卡，令他感動不已。

另外康煉傑關心每個乘客，路線行經多所學校，大考期間他也特地將網友寄給他的文昌帝君聯名乖乖、白沙屯媽粉紅超跑聯名乖乖放在車前，保佑乘車學生all pass。

交通局長葉昭甫指出，「雙十公車」優惠政策，帶動市民搭公車意願，目前台中市有近1300名公車駕駛，每天服務逾20萬人次的乘客，公車駕駛全年無休接送市民、遊客抵達目的地，專業、熱誠的服務，每位公車駕駛都可能是乘客心目中的優良駕駛，市府感謝、鼓勵這些投入公共運輸的無名英雄。

康煉傑行駛台灣大道公車路線，親切及專業的服務，學生乘客為他手繪卡片、客製悠遊卡，成為他的職場寶物。（交通局提供）

康煉傑行駛台灣大道公車路線，親切及專業的服務，學生乘客為他手繪卡片、客製悠遊卡，成為他的職場寶物。（交通局提供）

學生以康煉傑駕駛公車照及車號，製作獨一無二的悠遊卡。（交通局提供）

學生以康煉傑駕駛公車照及車號，製作獨一無二的悠遊卡。（交通局提供）

康煉傑將文昌帝君聯名乖乖、白沙屯媽粉紅超跑聯名乖乖放在車前，保佑學生all pass。（翻攝自康煉傑臉書）

康煉傑將文昌帝君聯名乖乖、白沙屯媽粉紅超跑聯名乖乖放在車前，保佑學生all pass。（翻攝自康煉傑臉書）

康煉傑曾4度獲選台中市金運獎。（交通局提供）

康煉傑曾4度獲選台中市金運獎。（交通局提供）

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