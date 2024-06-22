國境之南新地標「恆春民謠館」啟用 潘孟安揭幕強調「不會成蚊子館」

國境之南新地標「恆春民謠館」，潘孟安揭幕強調「不會成為蚊子館」。（記者蔡宗憲攝）

2024/06/22 13:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民謠近年在世界傳唱，當地期盼多時的恆春文化中心民謠館今啟用，成為國境最南的藝文及建築新地標，除了外觀絕美，民謠館以多重聽覺感官的體驗，與複合式的空間使用功能為特色，屏東縣長周春米、文化部政務次長李靜慧、作家蔣勳及總統府秘書長潘孟安揭幕後，也強調「帶來新的民謠觀光，絕不會是蚊子館。」

恆春文化中心由中華民國傑出建築師獎得主建築師王銘顯，以及日本知名建築師團紀彥聯手設計，建築結合海洋文化、古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事即將開帆啟航。

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一樓聲音博物館及民謠常設展區，以「風土生歌 育民謠」為題，透過五個展示分區爬梳民謠發展脈絡，展現半島孕育出的獨特風土民謠；二樓主題圖書館展區，除了恆春半島在地文化特色精選藏書，娓娓訴說半島的人文歷史，絕美設計更可望成為網紅拍照景點

揭幕儀式邀請恆春半島民謠傳藝師們帶來演出後，潘孟安及周春米偕同兩位人間國寶張日貴、陳英阿嬤，在十餘位恆春民謠大賽獲優等的國中小學生彈唱「恆春四景」迎賓歌聲中，歡喜開館入厝。

一手催生故鄉民謠場館的潘孟安表示，自己從小聽長輩唱民謠長大，民謠是他的生活記憶。歷經多年的文化扎根，恆春民謠從地方音樂慶典、創下千人傳唱的金氏世界紀錄，並自製「半島風聲相放伴」民謠音樂劇，近幾年更唱響國際，恆春文化中心是台灣最南端重要的文化建設，期待未來能發展「定目劇」，帶動恆春半島的文化觀光。

縣長周春米表示，恆春半島傳唱百年的民謠文化，是台灣最珍貴的文化資產，率先動工的民謠館落成啟用，劇場館也預計明年完工。「恆春半島大文化時代來臨」，這不只是一個起步，更象徵民謠文化世代傳承。邀請全國民眾用不一樣的角度、不一樣的聲音，感受恆春的美。

國境之南新地標「恆春民謠館」，聲音博物館有不少的互動裝置。（記者蔡宗憲攝）

國境之南新地標「恆春民謠館」，聲音博物館蒐集當地聲音。（記者蔡宗憲攝）

國境之南新地標「恆春民謠館」，二樓主題圖書館相當美。（記者蔡宗憲攝）

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