永和列新北人行環境通盤檢討試辦區 明年底完成全市1047公里

簡必琦指出，市府推動「人行環境通盤檢討」計畫，將永和區列為試辦區，優先針對人潮密集的節點周邊人行環境進行普查。（新北市工務局提供）

2024/06/22 13:56

〔記者黃子暘／新北報導〕建構安全、友善的行人空間，有助改善交通安全，新北市養護工程處長簡必琦指出，市府推動「人行環境通盤檢討」計畫，將永和區列為試辦區，優先針對人潮密集的節點周邊人行環境進行普查，工作人員背負器材以步行、騎腳踏車方式搜集影像，並藉由系統化、科學化的分析掌握人行道資訊，預計明年底完成全市1047公里人行環境調查。

簡必琦說明，工作人員蒐集影像，會透過GPS定位顯示測量所在座標，將人行道的長度、寬度、鋪面破損程度及固定設施物，如固定箱體、固定桿類、車阻、樹穴等資料逐一完成數位建檔、資料檢核，再回饋至人行道系統平台，市府將根據系統數據與資料進行改善工程。

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工務局長祝惠美表示，市府運用空間資訊分析方法，篩選出人行道串連度不佳的路段或危險路口進行改善，建立數據庫之餘，也會以遷移障礙物、退縮圍牆及改善路口等方式改善人本交通環境，打造新北市為「市民好行、好安全」的宜居城市。

簡必琦表示，預計今年底可望完成永和、中和、板橋及新莊等地區人行道共計292.9公里的人行環境調查，規劃明年底完成全市1047公里人行環境調。

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