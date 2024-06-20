竹市府再通過關埔民間公益捐建空橋都更審議 鄰近埔頂一路側

新竹市府再通過關埔地區民間公益捐建空橋的都更審議，其中通過的空橋捐建案鄰近埔頂一路側。此為示意圖。（新竹市府提供）

2024/06/20 16:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府都發處表示，昨天（19日）在都市更新審議大會中，順利通過關埔地區新增的一件民間公益捐建空橋案，地點為竹科悅揚（鄰埔頂一路側）至富春居（鄰埔頂一路側）的人行空橋，採公私協力及以人為本為主，期許提供安全的人行環境。不過，包括市府規劃的關埔空橋標案及民間捐建的空橋標案都還未決標及動工。

新竹市關埔地區居民長期要求興建可連接社區的空橋，目前市府規畫有12座連接空橋，包括由市府主導的埔頂三路跨慈雲路的4座空橋標案，但市府的關埔空橋標案已流標超過4次，目前還未決標。

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另市府為讓民間建設公司也參與空橋的興建，鼓勵民間單位捐建空橋，去年已核定「連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場的人行空橋」的民間捐建計畫案，期許引進民間資源及能量，推動關埔空橋生活圈，而昨天也再完成一座公益捐建空橋案的都更審議案。

都發處表示，目前都市計畫關埔空橋規劃共12座，由竹市景觀總顧問監督，民間企業也提出具公益性友善空橋，協助興建基地跨越埔頂一路兩端，未來完工後可提供民眾逛街購物休閒的友善行人空間。民間捐建空橋施工期會承諾在「都更事業的使用執照核發前完成」，另針對施作工程涉及鄰地產權部分，市府將全力協助整合。

新竹市府再通過關埔地區民間公益捐建空橋的都更審議，其中通過的空橋捐建案鄰近埔頂一路側。（新竹市府提供）

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