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台17線99K吸引打卡好危險 雲縣府複刻「一起久久」驛站啟用

台17線99K處地標因諧音「1799一起久久」成為遊客熱門拍照打卡景點。（記者黃淑莉攝）

台17線99K處地標因諧音「1799一起久久」成為遊客熱門拍照打卡景點。（記者黃淑莉攝）

2024/06/22 13:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台17線99K地標因諧音「一起久久」吸引許多遊客、重機族特地前往拍照打卡，雲林縣府基於安全及打造地方觀光新亮點，特別將既有台17線99K處指標牌、分隔島、AC道路、標線及標誌，以1：1比例複刻到路旁口湖下崙興安代天府前廣場，並打造「一起久久」驛站今（22）日啟用。

縣府城鄉發展處長林長造指出，台17線99K位在雲林口湖段，因諧音「一起久久」成為遊客打卡熱點，為與「1799」的指標拍照，民眾冒險穿越馬路站在路中央或分隔島，險象環生，甚至發生交通事故，還有人因路邊停車被開單，壞了出遊興緻，因此縣府向觀光署爭取補助450萬、縣府自籌50萬元，在台17線99K處路旁興安代天府閒置空間，以「1799」「一起久久」之諧音，營造一處可供遊客及鄉親休憩之空間。

林長造表示，除設置停車空間、活動廣場及休憩座椅、棚架等服務設施外，最大的亮點就是將既有台17線公路99K里程處的指標牌、分隔島、AC道路、標線及標誌等1：1複製，讓遊客不用冒著生命危險穿越道路到分隔島拍照，只需到本驛站停好車，停車場旁就有一座完全仿造的場景意象，可以供遊客盡情取景拍照及打卡。

縣長張麗善指出，「1799」真愛密碼「一起久久」，不只歡迎情侶、夫妻、家人，也歡迎親朋好友一起來拍照打卡，大家一起幸福久久、健康久久、恩愛久久、友情久久、健康久久、生意興隆久久，不會成路障、不會被罰款，更重要別忘了要到代天府參香祈福，廟內奉祀代天巡狩五府千歲、月老神君及送子觀音，配合驛站啟用，府方也製作許多周邊商品，有一起久久鑰匙扣、精美貼紙、王爺冰洪淋等，只要打卡分享至FB、IG即可換取冰淇淋。

為讓遊客能安心、安全拍照，雲林縣府在路旁的口湖代天府廟前廣場以1比1比例複刻了台17線99K路段，並打造一起久久幸福驛站。（記者黃淑莉攝）

為讓遊客能安心、安全拍照，雲林縣府在路旁的口湖代天府廟前廣場以1比1比例複刻了台17線99K路段，並打造一起久久幸福驛站。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府打造的「1799一起久久」幸福驛站啟用，吸引許多民眾前往拍照。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府打造的「1799一起久久」幸福驛站啟用，吸引許多民眾前往拍照。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在台17線99K處旁的口湖鄉代天府打造「1799一起久久」幸福驛站啟用。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在台17線99K處旁的口湖鄉代天府打造「1799一起久久」幸福驛站啟用。（記者黃淑莉攝）

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