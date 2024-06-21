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新湖口2學校爆滿 新竹縣府籌備在王爺壟新建國小

新竹縣政府獲中央補助投入總經費1億8823萬餘元，在湖口文小興建湖口鄉內第一所非營利幼兒園。模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府獲中央補助投入總經費1億8823萬餘元，在湖口文小興建湖口鄉內第一所非營利幼兒園。模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

2024/06/21 22:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市人口成長，學校能量不足，新竹縣政府近年從國小、國中到高中陸續新建多所學校，湖口鄉人口持續穩定成長，今年5月底躍升全國「最大鄉」，縣府教育局鑑於新湖國小和信勢國小的校舍空間皆達飽和，近日正式啟動王爺壟湖口文小的校舍興建規劃。

教育局長楊郡慈說，湖口鄉新湖國小112學年度全校總班級數為76班，是全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，今年113學年度首度納為總量管制學校。鄰近的信勢國小112學年度全校總班級數為54班，也已達空間使用飽和狀態。

依照「國民小學及國民中學設施設備基準」，「學校規模，以48班為原則；學校規模過大者，應增設學校或重劃學區。」考量王爺壟地區建案林立，以及參照戶政單位提供的湖口鄉國小就學人口社會增加率為1.31‰，評估該地區有新設校的需求，刻正進行校舍興建先期規劃作業程序。

教育局說，湖口文小用地位於都市計畫湖口王爺壟地區，達生七街、達生八街交叉口，基地面積約為2.79公頃，其中，非營利幼兒園占地0.45公頃，餘約2.34公頃做為未來國小設校基地範圍。

縣府去年6月投入總經費1億8823萬餘元，在湖口文小興建湖口鄉內第一所非營利幼兒園。楊郡慈說，共核定招收10班、272人，包含3至5歲計8班，2歲專班計2班，讓托嬰中心的小小孩能夠無縫接軌續讀幼兒園，預計113學年度先行招收4班80人（含2個2歲班）。

湖口鄉也因產業發展就業機會多，人口穩定成長，據戶政統計，截至5月31日，湖口鄉人口數8萬3140人，花蓮吉安鄉8萬3023人，以117人之差躍居全國第一大「鄉」。

而竹東鎮自今年3月人口數超車南投縣草屯鎮成為全國第一大鎮，縣府因應二重地區入學需求量急遽增加，自籌3.9億元擴建二重國中校舍，日前動工。

湖口鄉人口持續穩定成長，今年5月底躍升全國「最大鄉」，王爺壟地區社區大樓林立。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉人口持續穩定成長，今年5月底躍升全國「最大鄉」，王爺壟地區社區大樓林立。（記者廖雪茹攝）

新湖國小112學年度全校總班級數為76班，為全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，今年113學年度首度納為總量管制學校。（記者廖雪茹攝）

新湖國小112學年度全校總班級數為76班，為全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，今年113學年度首度納為總量管制學校。（記者廖雪茹攝）

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