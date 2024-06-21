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撐過豪雨考驗！高雄砸2200萬 2里抽水設備完工

水利局完成茄萣區崎漏里抽水站改建。（記者陳文嬋攝）

水利局完成茄萣區崎漏里抽水站改建。（記者陳文嬋攝）

2024/06/21 21:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市茄萣區崎漏里和湖內區太爺里地勢低窪，每逢豪雨或海水漲潮，仰賴抽水機將水抽到大排，卻因抽水站不敷使用，水利局爭取水利署經費2200萬元，推動抽水設備更新工程，整體工程6月完工，加大總抽水量近4倍，提升區域防洪能力。

水利局表示，茄萣嶇崎漏里和湖內區太爺里地勢低窪，造成重力排水困難，每逢豪雨或海水漲潮之際，社區僅能依賴抽水機將水抽到大排，其中茄萣嶇崎漏里抽水站僅能抽取每秒0.4立方公尺抽水量，已無法應付需求。

此外，湖內區太爺里二仁溪堤岸旁2台每秒0.3立方公尺移動式抽水機，抽水時需將排放管橫跨防汛道路，且操作人員缺乏避雨空間，導致道路通行受阻和防汛操作不安全。

水利局爭取水利署補助2200萬元，推動2里抽水設備更新工程，將茄萣崎漏抽水站原有2台每秒0.2立方公尺電動抽水機，更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量提升將近4倍，並預留1組抽水機位置，以便未來擴充設備使用。

水利局也於湖內區太爺里二仁溪堤岸，新建1座簡易抽水機房，將原本置於堤岸外2台移動式抽水機移入機房內，操作空間更安全，不再封閉防汛道路鋪設排水管，避免影響民眾進出交通。

水利局說，施工期間適逢汛期，面臨各種困難與挑戰，在水利局與施工團隊不懈努力下，4月先行設備更新，提前投入防汛工作，歷經4月25日豪雨考驗，排水成效顯著，整體工程6月完工。

水利局於湖內區太爺里二仁溪堤岸，新建1座簡易抽水機房完成。（記者陳文嬋攝）

水利局於湖內區太爺里二仁溪堤岸，新建1座簡易抽水機房完成。（記者陳文嬋攝）

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