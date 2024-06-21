桃市獲前瞻計畫補助！機捷大園站旁將建立體停車場 供出國旅客使用

大園停二立體停車場完工後，將是桃園使用前瞻計畫補助，興建量體最大、也是金額最高的立體停車場，圖為完工後示意圖。（交通局提供）（記者謝武雄攝）

2024/06/21 20:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局辦理「大園區停二立體立體停車場工程」，該停車場位為地下1層、地上8層設計，可提供538席汽車、250席機車停車位，總造價高達10.5億元，是桃園升格後興建量體及造價最高的路外停車場，該停車場位於機捷A15大園站旁，主要是針對出國旅客停車需求。

交通局停車管理科長巫秀堅表示，大園區停二立體停車場位於大園區橫湳一路旁停車場用地，兼具電子繳費、車位在席、智慧尋車系統等多元功能，總經費10.5億元，交通部前瞻計畫補助3億元，目前正辦理工程招標，預計2028年7月底完工啟用，汽機車停車格，不僅可提供出國旅客使用，也提供通勤、通學民眾轉乘機捷使用。

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巫秀堅說，由於民眾出國有停車需求，導致桃園國際機場周邊有許多專供出國停車場，這些停車場大都集中在大園交流道周邊及大園區三民路一帶，也就是俗稱的後機場地方，大約有1、20家出國停車場，這些停車場除提供出國停車外，還負責接送出國旅客到機場，但航空城區段徵收都市計畫，讓許多出國停車場土地都納入徵收範圍，使得出國停車場銳減，因此市府才規劃興建大園區停二立體停車場。

巫秀堅說，停二立體停車場由於位於機捷A15大園站旁，民眾停車後就可直接搭乘機場捷運到所需的航廈，未來，停車場會委外經營，也會要求經營廠商提供「以日計費」方式，甚至提供接駁服務，方便旅客出國使用，而公有民營的出國停車場，收費也不能高於民間的出國停車場。

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