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上國3烏山頭交流道更便捷 台南六甲外環道2期路段通車

台南六甲外環道二期路段先行開放通車，可接市道165線往國3烏山頭交流道。（南市工務局提供）

台南六甲外環道二期路段先行開放通車，可接市道165線往國3烏山頭交流道。（南市工務局提供）

2024/06/21 19:20

〔記者楊金城／台南報導〕串聯台南六甲區與官田區的「六甲西側外環南段道路工程」三期開發案，因三期末段在「烏山頭考古遺址」範圍內，需配合文資審查及工程調整。為便利民眾通往國道3號烏山頭交流道，台南市工務局決定先讓二期路段通車。

南市工務局說，待烏山頭考古遺址問題未來解決後，三期最後約60公尺路段即可施工，六甲外環道南段一、二、三期即可全線開放通車。

台南市六甲西側南段生活圈外環道路分三期闢建，不只減少六甲市區內交通壅塞情況，並建構六甲及官田完整交通路線，讓從台1線經六甲前往國道3號烏山頭交流道的車輛，不須經過六甲市區，提供交通便捷，促進地方經濟及觀光產業發展。

南市工務局表示，六甲外環南段道路工程全長2.542公里，總經費約6.42億元，第一期北起六甲區中華路與和平街路口往南延伸，道路長度750公尺、路寬30公尺，2020年4月14日完工通車；第二期工程路段從一期終點，往東走赤山路接上市道165線，長度約1.1公里、路寬30公尺，2022年3月31日完工，至今才通車。

六甲外環道第三期工程西起銜接二期路段往東南方向至市道165線及市道171線，長約690公尺、路寬20～30公尺，尾端約60公尺的路段碰上考古遺址，無法完工，連帶影響原目標二、三期通車時程。

現在六甲外環道第二期第三期銜接路段先行開放通車，居民說，先開放外環道一、二期通車接到市道165線再往烏山頭交流道，可紓解車流，市府做法是對的，如再等三期完工，不知要等到何時全線通車。

台南六甲外環道二期路段（紅色路線）通車。（南市工務局提供）

台南六甲外環道二期路段（紅色路線）通車。（南市工務局提供）

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