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因應兩岸情勢 虎頭埤水庫演練遭無人機攻擊

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸。（農田水利署嘉南管理處提供）

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸。（農田水利署嘉南管理處提供）

2024/06/21 17:38

〔記者劉婉君／台南報導〕中國軍機頻頻擾台，因應兩岸情勢緊張，虎頭埤水庫今（21日）進行整備維護演練，將水庫大壩遭無人機攻擊納入模擬狀況，透過演練相關情境因應作為，加強遭遇非預期災害時的緊急應變處理能力。

農業部農田水利署嘉南管理處今天在新化區聯合活動中心，舉行虎頭埤水庫的整備演練，模擬狀況包括「水庫水質遭受油汙汙染之緊急處置」及「水庫遭遇強震致大壩裂縫恐有潰壩之虞之緊急處置」，以及針對新型態威脅情況的「水庫重要供水設施遭軍事攻擊之緊急應變處置」。

演練過程中模擬虎頭埤水庫大壩遭到無人機攻擊引發爆炸，導致局部坍滑及周邊起火，農田水利署嘉南管理處新化分處主任林連文擔任指揮官，帶領同仁迅速展開人力編組、器材準備、安全防護等各面向的因應，消防局獲報後前往灌救滅火，水庫人員則測量確認坍滑程度，展現緊急應變處理能力及動員能量，以維護水庫的安全運行。

嘉南管理處表示，為加強各重要水庫的整備與維護工作，經濟部邀集國防部、內政部、環保署、水利署及專家學者成立聯合督導小組，每年都會挑選4至5座水庫進行檢查，虎頭埤水庫兼具灌溉、防洪及觀光等多種功能，為台南市重要的水庫之一，若遭遇人為或自然災變，不僅可能危及大壩安全，還會引發農民用水短缺及恐慌，因此防患未然，確保水庫整備零災害，平常就要做好準備。

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸，消防人員前往滅火。（農田水利署嘉南管理處提供）

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸，消防人員前往滅火。（農田水利署嘉南管理處提供）

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸，搶救組人員測量大壩坍滑情形。（農田水利署嘉南管理處提供）

農田水利署嘉南管理處模擬虎頭埤水庫遭無人機攻擊引發爆炸，搶救組人員測量大壩坍滑情形。（農田水利署嘉南管理處提供）

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