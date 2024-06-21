宜蘭逐年汰換老舊課桌椅 目標2026年完成

宜蘭縣府在冬山國小舉行新式課桌椅移撥啟用儀式，學生開心受邀坐上新桌椅學習。（記者王峻祺攝）

2024/06/21 15:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小課桌椅，使用年限最高15年，因老舊不勘使用，縣府去年起編列預算逐年汰換，截至今年6月已更換4個年級、約1.3萬套新式木製課桌椅，今天在冬山國小舉行移撥啟用儀式，目標2026年完成全縣100校課桌椅汰換。

宜蘭多數國中小現仍使用傳統木製課桌椅，僅少數學校如黎明、蓬萊國小及專科教室，獲民間贊助更換為可調式桌椅，距離上次全面性汰換已是15年前，縣府去年啟動汰換計畫，每年編列800到1000萬元預算，分年級逐年汰換，預計4年內完成。

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宜蘭縣國中小學生數約3萬人，目前縣府採購的新式課桌椅每套1500元，總預算約4500萬元，去年至今年6月已汰換1、2、7、8年級課桌椅，合計1.3萬套，明年將要一口氣更換3、4及9年級共3個年級，預算約1200萬元。

宜蘭縣府教育處表示，新式木製課桌椅以人造林製成，符合環境永續精神，並分常規型號6種，適用身高110公分至180公分以上學生，另也提供特殊型號，依各校呈報需求提供採購。

教育處指出，啟動汰換計畫前，有先調查、徵詢各校意見，考量宜蘭氣候多雨及潮濕因素，可調式課桌椅較易生鏽，加上耐用性及零件更換不易等問題，最後選擇新式木製桌椅，因有人體工學設計且型號多樣，符合學生需求，目前使用回饋良好，至於舊的桌椅則會進行惜福再製後當學校備品或二手拍賣。

冬山國小陳姓學生說，新式課桌椅很有質感，坐起來舒服穩固，而且桌面整潔乾淨，加上桌椅符合自己身高，腳較不會懸空，不需要刻意往前坐，就能平穩踩在地面或踏桿上。

宜蘭縣府教育處採購的新式木製課桌椅以人造林製成，符合環境永續精神，並分常規型號6種，適用身高110公分至180公分以上學生。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣國中小課桌椅，使用年限最高15年，因老舊不勘使用，縣府去年起編列預算逐年汰換，截至今年6月已更換4個年級、約1.3萬套新式木製課桌椅。（記者王峻祺攝）

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