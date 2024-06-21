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盧秀燕夏至視察吃冰棒 與白冷國小師生同樂

台中市長盧秀燕推薦白冷冰棒五葉松口味。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕推薦白冷冰棒五葉松口味。（記者張軒哲攝）

2024/06/21 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市白冷國小位處偏鄉山村，全校學生僅29位，台中市長盧秀燕關心教學環境及現況，今（21）日率隊前往白冷國小視察，也至台電大甲溪電力文物館，聽取台中地區用水需求，並至鄰近的大甲溪發電廠員工消費合作社參訪，品嚐谷關限定的五葉松冰棒。盧秀燕大啖冰棒，化身「掃貨女王」大力推銷，也購買不同口味的冰棒，跟白冷國小師生同樂。

盧秀燕表示，高中就參加救國團造訪中橫，18歲就跟這裡結下不解之緣。和平地區這裡有可愛的地名，分別有「天冷」、「裡冷」、「中冷」、「白冷」等，著名的白冷冰棒清涼消暑，附近還有知名必買的白冷肉包。

盧秀燕笑稱，今日適逢夏至，白冷冰棒多元口味，台中市樹是五葉松，五葉松口味最獨特，全國獨有，她強力推薦五葉松口味，這裡的冰棒真材實料，用料天然簡單，讓她有選擇障礙，忍不住想多吃兩枝。

白冷國小國小部與幼兒園學童以4首泰雅傳統歌謠自編曲及英語教學、提琴才藝課程成果展熱情歡迎盧市長。

白冷國小在少子化的衝擊下，學生人數驟減，校長張玲娟說，大力推動泰雅母語說唱、英語教學及藝術教育，積極鼓勵孩子參加每一場比賽。偏鄉小學也要給孩子們發光的舞台，今年度台中市國小英語歌唱比賽，她帶著全校學生到大雅區參加比賽，獲丙組第二名佳績。

白冷國小9名幼兒園學童賣力演出，歡迎市府團隊到訪。（記者張軒哲攝）

白冷國小9名幼兒園學童賣力演出，歡迎市府團隊到訪。（記者張軒哲攝）

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