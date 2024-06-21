大學申請入學首「掛蛋」 成大歷史系：檢討招生機制

成大歷史系今年大學入學申請分發人數首度「掛零」。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/21 15:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年大學入學申請分發，成功大學歷史學系首度「掛零」，在AI熱潮衝擊下，文史科系「沒人想要唸」，引發各界關注。成大歷史系今（21）日發出官方聲明，分析可能原因南北資源差異與社會變遷，將檢討招生機制、開拓數位人文課程、結合職場探索，找回學生選讀熱情！

成大歷史系指出，從學生來源與選系數據來看，大多數學生仍選擇北部學校的歷史系，可能是成大歷史系招生標準與設計未能及時回應社會變遷趨勢，加上高教資源長期南北失衡情況，北部較具吸引力的都會區生活環境與名校群聚效應。此事帶來巨大震撼，卻也值得檢視整個歷史學專業該如何回應高齡化、少子化、科技與環境快速變遷等重大社會議題。

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成大歷史系表示，雖然少子化與南北資源失衡是長期歷史發展下的結構性現象，非能獨力解決，卻也是無法迴避的現實。短期將檢討招生機制相關設定，回應社會需求的教研特色，以確保真心熱愛歷史學的同學能找到最適合自己的學校。

長遠部份，將持續追蹤畢業系友的就業情況，了解畢業生職涯發展軌跡，讓師生家長掌握歷史系畢業生在當代就業市場中的利基與區位。同時積極透過各種平台包括網路社群，強化社會溝通並呼應公眾對歷史學的需求。

聲明也表示，做為國內少數身處南方的歷史學系，一直努力與社會脈動連結並開展自身多元特色，例如每年由跨系所同學製作「歷史公演」、關切知識平權的「維基融入歷史教學」、關注轉型正義與人權議題的「二十而立工作隊」，以及深耕地方的「廻聲」與「北門鹹鹹」等，也善用跨院一起推動「臺南400」，「踏溯臺南」課程尋訪古蹟、《誌村鑑》出版計畫，為地方創生增添薪火。

成大歷史系強調，包括台灣歷史博物館、南市文化局、市立博物館、中研院南院人社基地等，南部特有文化資源融入教學研究中， 都是有助探索學生未來可能的職場發展。近年來也已規劃不同數位人文課程，例如「史學研究的數位工具」思考AI帶來的機會與挑戰。還有因應高齡化趨勢「照護歷史學」，將歷史教學活動帶進長照現場，讓歷史學與社會發展緊密結合。

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