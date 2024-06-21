新北忠孝國中改建納入地下停車場、自立廚房 與社區共享

新北市忠孝國中校舍改建納入地下停車場，也有自立廚房可連帶供餐周邊2校，使鄰里、社區共享新校園。（記者黃子暘攝）

2024/06/21 11:17

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市忠孝國中原有的校舍老舊，耐震能力不足，新北市府於2018年編列11億3812萬元執行分期拆除、改建作業，同步納入與社區共享設施建構地下停車場。改建校舍全新落成，今（21）日舉行校舍改建啟用典禮，市長侯友宜指出，所幸改建工程在疫情前發包，避免物價飆升等影響，感謝忠孝國中親師生與教職員支持校舍改建。

忠孝國中校長陳秀標表示，校舍改建為5棟的地上4層建築，包含62間教室、活動中心、自立廚房、幼兒園、地下停車場（481格汽車、90格機車停車位）及多功能運動場；其中自立廚房不僅能提供忠孝國中營養午餐，也能涵蓋鄰近的後埔國小及實踐國小供餐，總計可提供約4700人的餐點，滿足學校與鄰近社區在食、衣、住、行、育、樂多元生活需求。

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教育局指出，忠孝國中興建過程中出土的千年原生古木「神代木」，學校以新藝術樣貌、透過創藝保存規劃，採雕塑藝術創作展示及創藝再生課程共作方式辦理，並邀請國立臺灣藝術大學教授賴永興指導並參與親師生藝術創作，共同見證學校的歷史。

工務局說，忠孝國中新校舍設計透過外遮陽系統、深開窗、陽台或走廊等設施，避免陽光直射進入教室；新校舍各班教室空間明亮、寬敞，棟與棟之間規劃複層式植栽，盡量保留基地內既有喬木，校園周邊街廓則打造行人友善的通學廊道，重新調整人行道附屬設施空間，讓行人與行車空間分離，提升交通安全。

教育局補充，市府今年編列約8.5億元進行老舊校舍改建，目標整建中山國小、昌平國小、桃子腳國中小、秀峰高中、淡水國小、義學國中、國泰國小7間校舍，現正陸續施工中。

新北市忠孝國中校舍改建納入地下停車場，也有自立廚房可連帶供餐周邊2校，使鄰里、社區共享新校園。（記者黃子暘攝）

新北市忠孝國中校舍改建納入地下停車場，也有自立廚房可連帶供餐周邊2校，使鄰里、社區共享新校園。（記者黃子暘攝）

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