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高檔夏令營遊學團突倒閉學生求償無門 康橋國際學校將先行墊付積欠費

康橋國際學校承諾將先墊付璞學智慧公司積欠學生的團費。（摘自康橋團際學校官網）

康橋國際學校承諾將先墊付璞學智慧公司積欠學生的團費。（摘自康橋團際學校官網）

2024/06/21 10:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕經營海外夏令營遊學團的璞學智慧（ACTURA），因澳洲母公司倒閉，台灣分公司積欠眾多家長已繳交高額費用，其中康橋國際學校（含秀岡校區、林口校區、新竹校區）共有36位學生報名璞學智慧公司辦理的2024暑期營隊，校方表示，因家長信任學校推薦而選擇樸學智慧的營隊，校方將先行墊付團費欠款

，轉讓債權給校方，再向公司求償。

台灣璞學智慧公司招募的2024年暑假的CASE初階太空學校、CASE高階太空學校、CASE初階海洋學校，以及2025年暑假的CASE電影與藝術學校等營隊，日前因為其澳洲母公司Actura International Corp.全球教育集團因營運不善及現金流不足，將進行公司關閉與清算，所有原先已收費及預定出發的營隊取消，引發家長們不滿。

其中有36名學生為康橋國際學校（含秀岡校區、林口校區、新竹校區）學生，有家長抱怨會選擇參加營隊是因為校方在學校開說明會推薦，所以才願意付出高額費用讓孩子參加，不料費已繳卻發生經營倒閉狀況，盼校方給交代。

康橋國際學校經開會研商後表示，校方對此無預警倒閉事件感到震驚與不滿，基於保護學生與家長權益，學校會盡力協助家長追討團費及爭取賠償，學校雖非營隊主辦單位且非債務人，考量家長因信任學校推薦而報名相關營隊，經學校董事會同意，璞學智慧公司應退還家長的團費（不包含加購和其他費用）將先由康橋代為墊付給家長，家長將債權讓與學校，由康橋向璞學智慧公司求償，減少家長求償的風險和時間精力耗損。

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