為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

音樂劇《小鹿村的心願傳說》 售票6成捐公益

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

2024/06/21 09:29

〔記者劉婉君／台南報導〕成立第2年的小鹿樹音樂劇團，致力弱勢兒童表演藝術教育，2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，將捐出售票6成收入給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。

《小鹿村的心願傳說》是小鹿樹音樂劇劇團的第2場大型演出，團員的年齡層從幼兒園大班到國中1年級都有，大多來自弱勢家庭，利用每週五晚上團練，希望在舞台上展現最佳的成果。

指導老師呂鍾伶表示，為了提升孩子的自信心、培養感恩回饋的利他精神，今年推動「戲劇融合公益計劃」，讓孩子可以藉由演出，看見自己也有能助人的力量。因此，將年度音樂劇展演與天主教蘆葦啟智中心永康社福據點募款結合，售票的收入捐出6成，只留下4成作為劇團營運基金，期能協助更多孩子接觸表演並有機會登上舞台。

呂鍾伶指出，《小鹿村的心願傳說》是根據團員生命故事與性格特質的原創劇本，結合「第一支舞」、「童年」等台灣經典歌曲，並以專業劇場規格精彩呈現，給予孩子演繹自我的舞台，希望民眾一起進場欣賞，見證他們的成長，並期盼團員的演出能激發公益的迴響。

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
【藝術文化】朱團2「豆莢寶寶音樂會」 《敲敲戰隊總動員》8月啟動巡演
2024/06/17 05:30

【藝術文化】朱團2「豆莢寶寶音樂會」 《敲敲戰隊總動員》8月啟動巡演
普契尼逝世百週年 衛武營跨國共製2024旗艦歌劇《瑪儂．雷斯考》9月開演
2024/06/11 05:30

普契尼逝世百週年 衛武營跨國共製2024旗艦歌劇《瑪儂．雷斯考》9月開演

松益發建築集團 築願世界的美好
徐若瑄竟是ZIPANG OPERA成員？日團用Google翻譯對談台粉
2024/06/16 19:14

徐若瑄竟是ZIPANG OPERA成員？日團用Google翻譯對談台粉
《搖滾教室》音樂劇9月首登寶島
2024/06/13 05:30

《搖滾教室》音樂劇9月首登寶島
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播