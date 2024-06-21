音樂劇《小鹿村的心願傳說》 售票6成捐公益

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

2024/06/21 09:29

〔記者劉婉君／台南報導〕成立第2年的小鹿樹音樂劇團，致力弱勢兒童表演藝術教育，2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，將捐出售票6成收入給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。

《小鹿村的心願傳說》是小鹿樹音樂劇劇團的第2場大型演出，團員的年齡層從幼兒園大班到國中1年級都有，大多來自弱勢家庭，利用每週五晚上團練，希望在舞台上展現最佳的成果。

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指導老師呂鍾伶表示，為了提升孩子的自信心、培養感恩回饋的利他精神，今年推動「戲劇融合公益計劃」，讓孩子可以藉由演出，看見自己也有能助人的力量。因此，將年度音樂劇展演與天主教蘆葦啟智中心永康社福據點募款結合，售票的收入捐出6成，只留下4成作為劇團營運基金，期能協助更多孩子接觸表演並有機會登上舞台。

呂鍾伶指出，《小鹿村的心願傳說》是根據團員生命故事與性格特質的原創劇本，結合「第一支舞」、「童年」等台灣經典歌曲，並以專業劇場規格精彩呈現，給予孩子演繹自我的舞台，希望民眾一起進場欣賞，見證他們的成長，並期盼團員的演出能激發公益的迴響。

小鹿樹音樂劇團2024年度公益音樂劇《小鹿村的心願傳說》，將於29日在台南市立圖書館永康新總館哇劇場登場，售票6成將捐給天主教蘆葦啟智中心永康社福據點。（小鹿樹音樂劇團提供）

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