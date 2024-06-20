花蓮瑞穗鄉與北海道沼田町 線上簽約友好交流協定

北海道沼田町與台灣花蓮瑞穗鄉簽署友好交流協定，今天下午日方透過視訊與瑞穗鄉完成締結式。（瑞穗鄉公所提供）

2024/06/20 20:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日本北海道沼田町、瑞穗鄉公所今天下午透過線上視訊，舉辦「友好交流協定」簽署儀式，瑞穗鄉長吳萬德在鄉公所開視訊，與北海道完成簽約，駐日代表謝長廷也透過視訊給予祝福，謝長廷說，這是台灣與日本第14對的城市結盟，希望秉持友好精神，促進雙方繁榮！

花蓮端的視訊簽約地點在瑞穗鄉公所，包括瑞穗鄉鄉長吳萬德、瑞穗鄉代表會主席羅文騰、瑞穗鄉代表會副主席陳源發、外交部東部辦事處處長胡琪斌；與北海道沼田町長横山茂、沼田町議會議長小峯聡、沼田町議會副議長畑地誉、沼田町副町長菅原秀史等貴賓；另台北駐日經濟文化代表處謝長廷大使、札幌分處處長粘信士也透過視訊加入見證簽約。

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瑞穗鄉長吳萬德說，瑞穗鄉在0403地震後依然風景美好，並未受創，特別感謝沼田町震後對瑞穗的關懷；簽署的友好交流協定中，雙方將致力於促進相互理解及深化彼此合作關係，並共同推動台日青少年交流，增進下一世代相互理解；此外也包含相互觀摩彼此慶典文化、傳統藝能的推廣、互相觀摩學習並推動地方創生、觀光及特產品行銷，盼創造經濟雙贏。吳萬德強調，未來雙方將安排適當時機進行互訪，增進彼此情誼、強化雙邊友好關係。

日本北海道沼田町長横山茂也指出，沼田町與瑞穗鄉有許多相似之處，不僅自然資源豐富、農產品優質、美麗的田園風光等。他期待透過此次協定，標誌著瑞穗鄉與沼田町將攜手合作，共同迎接美好的未來，雙方也將加深對彼此資源、文化和傳統藝能的了解，為台日雙邊的繁榮與發展做出更大的貢獻。

瑞穗鄉公所今天在花蓮與日本方面視訊簽約，鄉長吳萬德（前排右二）、與外交部東部辦事處處長胡琪斌（前排右一）秀出簽約書，期盼雙方未來進一步交流合作，促進兩國城市友好共榮。（瑞穗鄉公所提供）

駐日代表謝長廷。（瑞穗鄉公所提供）

北海道沼田町、瑞穗鄉公所及台北駐日代表處透過三方視訊，進行友好城市簽約。（瑞穗鄉公所提供）

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