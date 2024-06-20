逾千元「仲夏寶島號」蒸汽火車票秒殺！ 台鐵緊急加碼明早10時搶票

「2024仲夏寶島號」蒸汽火車。（圖由台鐵公司提供）

2024/06/20 11:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司日前公布「2024仲夏寶島號」蒸汽火車可購票，逾千元的車票仍被秒殺完購；台鐵公司今天（20日）緊急宣布加碼，開行週日由台東開往玉里第4667次仲夏寶島號，開行日期分別為7月14日、7月28日及8月11日，明天（21日）上午10時開放訂購。

台鐵公司今天宣布加碼，開行週日由台東開往玉里第4667次仲夏寶島號，開行日期分別為7月14日、7月28日及8月11日 。上午9時26分自臺東站出發，沿途停靠山里、池上、富里、玉里等站。這些班次將在6月21日上午10時開放訂購，與「蒸氣女王」CT273的粉絲一起共襄盛舉。

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台鐵公司表示，訂購這些班次的車票後，可在活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4667次的車票至各站售票窗口加購前接駁車301次新自強號（台南站6：30開、新左營07：00開、高雄07：10開、屏東07：28開，09：19到達台東站），及後接駁車5265次新自強號（玉里站17：01開；20：22到達台北站）。

台鐵公司表示，週日限定版仲夏寶島號每張單一售價1388元整，每車廂都有專屬星級導覽服務，憑車票在搭乘日當天，可獲得2024紀念車票（非賣品）及限量活動資料夾1份。

旅程中除了拜訪有大地上穀倉美譽的「富里車站」外，特別於中午時段停靠於全台16大最美麗火車站之一且有稻米之鄉美譽的「池上車站」，誠摯推薦您於大山環抱中，選購遠近馳名的池上便當。

此外，傳說中到不了的秘境山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂座落在山林中，是此生必訪的景點，在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可親身體驗小農市集的熱情，到達終點玉里站更可以來場玉里麵及臭豆腐的美食饗宴。

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