嘉義縣「嘉點好漾」徵創意 慕絲醬涼麵顛覆想像

杯裝的涼麵上擠入慕絲醬，口感特殊。（記者林宜樟攝）

2024/06/19 16:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府勞工暨青年發展處推動青年創業，舉辦「嘉點好漾」美好生活提案行動競賽，今年第三屆競賽今天徵件起跑，邀請18歲到45歲青年參與；縣府今天邀請曾在競賽獲獎的團隊「尋田水」分享，團隊展示從嘉義在地美食發想而來的料理「慕斯醬涼麵」，讓試吃者驚嘆青年創意，直說顛覆想像。

縣府勞青處長陳奕翰、縣議員姜梅紅、江佩曄及中華民國全國創新創業總會榮譽副總會長黃彥富等業界代表今天一同宣布嘉點好漾徵件起跑，眾人試吃創意涼麵，對口感讚不絕口， 認為有機會獲得年輕人喜愛，具市場潛力。

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「尋田水」創辦人、中正大學一年級學生吳冠穎說，走遍嘉義縣山海區，拜訪小農，提案將大多被丟棄的農產格外品進行再生，透過私廚變身成料理，如將南瓜做成泡芙等；縣府及各課程老師協助持續思考，今年從法式料理發想設計，以分子料理手法，將涼麵各種醬料打成慕絲醬，如芥末、味噌口味，用杯裝涼麵，再打入慕絲醬，醬料口感綿密、有空氣感，顛覆一般人對涼麵的想像。

陳奕翰說，嘉點好漾計畫鼓勵青年為嘉義帶來想像，付諸實現，今年分為社區發展組、產業推廣組及公共政策組，青年可透過競賽過程優化創意點子，經過專家輔導、培力課程，產出更成熟，更符合市場的想法，提案總獎金達27萬元，並將進行成果發表行銷，有意報名者可聯繫縣府勞青處05-3620738或上臉書粉專「有青嘉大聲」瞭解。

嘉義縣政府宣布嘉點好漾徵件起跑。（記者林宜樟攝）

「尋田水」創辦人吳冠穎與團隊發想將涼麵醬料打成慕絲醬，加入在杯裝涼麵中。（記者林宜樟攝）

縣府勞青處長陳奕翰（左起）、中華民國全國創新創業總會榮譽副總會長黃彥富及縣議員姜梅紅等試吃慕絲醬涼麵。（記者林宜樟攝）

嘉點好漾歡迎青年提案，構思創意點子，透過競賽過程將將想像付諸實現。（記者林宜樟攝）

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