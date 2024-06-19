社宅土地尋覓不易 新北議員促解編閒置公保地

推動社會住宅土地尋覓不易，新北市議員卓冠廷建議盤點適合興建社宅的閒置公保地，啟動專案通盤檢討。圖為中和安邦社宅。（記者賴筱桐攝）

2024/06/19 16:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕為落實居住正義，中央與地方政府積極推動社會住宅，但目前面臨最大困境是土地尋覓不易，新北市議員卓冠廷今天在總質詢表示，許多公共設施保留地長年未徵收使用，侵害民眾權益，建議市府盤點適合興建社宅的閒置公保地，啟動專案通盤檢討，解編作為社宅儲備用地。市長侯友宜允諾，將整理資料研議評估。

卓冠廷表示，目前中央興建的社會住宅1萬2180戶，新北市政府自行興建有1萬949戶，合計2萬7396戶，未來整體開發區保留用地預估可再蓋9200戶社宅，合計3萬6596戶，但是新北市長期目標是4.5萬戶，距離目標差額還有8000多戶。

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卓冠廷指出，目前社宅興建分布不均，完整的可用土地不好找到，成為現階段推動社宅遭遇的難題；監察院曾針對全國各縣市都市計畫區的公共設施保留地長年未徵收使用糾正內政部，如果公保地能夠有效解編，地主領回一定比例，保障既有權益，市府也能取得部分土地。

他建議盤點適合興建社會住宅的閒置公保地，啟動公設專案通盤檢討，活絡土地使用效益，加速社宅政策推動。

城鄉發展局長黃國峰表示，中央針對公設解編原則上採用公辦市地重劃，地主共同負擔項目包含公園、綠地、廣場、道路、停車場等，但不包括社福用地，如果要把社福用地納入重劃共同負擔項目，必須修正平均地權條例，市府會向中央建議。

黃國峰說，公設解編的土地扣除地主分回比例後，剩餘土地比較細碎分散，目前市府針對大型整體開發區預留社福用地，可興建社會住宅。

城鄉局補充，新北市公設專案通檢共檢討20處都市計畫，其中1處內政部已審竣，另有16處在內政部都委會、3處在新北市都委會審議中，有關公保地作為社宅儲備用地的建議，將納入後續都市計畫參考。

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