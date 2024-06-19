《造光方程式》勇奪休士頓影展金獎 溫暖記錄桃市後巷蛻變

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

2024/06/19 15:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎，而紀錄片《造光方程式》運用特殊的觀察及敘事角度，拍攝桃園污水下水道系統埋設過程及後巷環境改造，勇奪第57屆休士頓影獎金獎。

南通社區位於桃園市中心，過去因污水下水道問題，後巷環境較為凌亂，居民生活品質受到影響，水務局與社區居民、藝術家團體合作，啟動牆面彩繪計劃，邀請多位藝術家參與創作，作品主題涵蓋童趣及社區精神，彩繪完成後讓社區煥然一新，原本陰暗的後巷變得明亮、整潔，成為市內外遊客打卡熱門景點。

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南通社區的蛻變過程，也出現在紀錄片《造光方程式》中，片中以獨特角度紀錄桃園污水下水道系統埋設過程，以及如何透過居民參與改造後巷，這部紀錄片獲得第57屆休士頓影展金獎殊榮。

南通社區居民說，牆面彩繪不僅改善生活環境，也帶來更多的社區活動，大家的凝聚力和認同感都有顯著提升；另位居民說，現在社區變得更加美麗，走在街上都覺得心情愉快。

水務局長劉振宇表示，桃園市污水下水道系統建置，以公辦及促進民間參與2種方式併行，規劃12個系統及3處集污區，截至今年4月，公共污水下水道累積接管率達25.01%，此次南通社區牆面彩繪的成功，亦為其他區域環境改造提供寶貴經驗和範例，後續將推動更多類似計劃。

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

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