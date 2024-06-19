為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《造光方程式》勇奪休士頓影展金獎 溫暖記錄桃市後巷蛻變

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

2024/06/19 15:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎，而紀錄片《造光方程式》運用特殊的觀察及敘事角度，拍攝桃園污水下水道系統埋設過程及後巷環境改造，勇奪第57屆休士頓影獎金獎。

南通社區位於桃園市中心，過去因污水下水道問題，後巷環境較為凌亂，居民生活品質受到影響，水務局與社區居民、藝術家團體合作，啟動牆面彩繪計劃，邀請多位藝術家參與創作，作品主題涵蓋童趣及社區精神，彩繪完成後讓社區煥然一新，原本陰暗的後巷變得明亮、整潔，成為市內外遊客打卡熱門景點。

南通社區的蛻變過程，也出現在紀錄片《造光方程式》中，片中以獨特角度紀錄桃園污水下水道系統埋設過程，以及如何透過居民參與改造後巷，這部紀錄片獲得第57屆休士頓影展金獎殊榮。

南通社區居民說，牆面彩繪不僅改善生活環境，也帶來更多的社區活動，大家的凝聚力和認同感都有顯著提升；另位居民說，現在社區變得更加美麗，走在街上都覺得心情愉快。

水務局長劉振宇表示，桃園市污水下水道系統建置，以公辦及促進民間參與2種方式併行，規劃12個系統及3處集污區，截至今年4月，公共污水下水道累積接管率達25.01%，此次南通社區牆面彩繪的成功，亦為其他區域環境改造提供寶貴經驗和範例，後續將推動更多類似計劃。

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

桃市府水務局推動污水下水道後巷環境改造計畫，其中桃園區南通社區牆面彩繪獲得環境改造大獎。（水務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣紀錄片《造光方程式》 父子聯手 休士頓影展摘金
2024/04/29 05:30

台灣紀錄片《造光方程式》 父子聯手 休士頓影展摘金
7千萬打造全國首座碳中和污水廠 旗美廠年底升級啟用
2024/06/11 16:49

7千萬打造全國首座碳中和污水廠 旗美廠年底升級啟用

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
台灣工程紀錄片《造光方程式》厲害了！ 父子檔導演聯手「休士頓影展」摘金
2024/04/28 17:10

台灣工程紀錄片《造光方程式》厲害了！ 父子檔導演聯手「休士頓影展」摘金
竹市關埔地區污水下水道第二標將接管 近4千戶受惠
2024/06/18 12:54

竹市關埔地區污水下水道第二標將接管 近4千戶受惠
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播