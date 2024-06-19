台北動物園暑期夜間開放7/6起開跑 還有夜間遊園列車等你搭

台北市立動物園暑期夜間開放將於7月6日起，連續9個週六夜延長開放園區至晚上9點，還有多場次的夜間保母講古。（圖由台北動物園提供）

2024/06/19 15:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕靜謐的夏夜適合造訪動物園尋覓動物蹤影，台北市立動物園暑期夜間開放將於7月6日起，連續9個週六夜延長開放園區至晚上9點。今年以「夜FUN動物園」為主題，策畫「動物園110歲生日─尋找失落的野性」尋寶地圖闖關集章活動，還有多場次的夜間保母講古、教育中心週六親子電影院、動物行為學院等豐富活動。

台北動物園長諶亦聰表示，今年適逢動物園建園110週年，夜間開放也以園慶13種焦點物種規劃了「夜FUN動物園」系列教育活動，包含「夜間Keeper’s Talk」動物保母講古，還有「動物開飯啦」時段，讓大家可以觀察動物食性及行為，透過保育員第一手故事訊息讓大家更瞭解動物知識與保育研究。

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此外，今年也推出「夜FUN探險列車」，帶民眾探訪動物園平常不對外開放的秘境，遊客將有機會聆聽到動物園積極復育的台北赤蛙蛙鳴，觀察在野地搭起的「昆蟲電影院」，再經貓纜下方的光平隧道欣賞動物光廊，以及路經熱帶雨林區動物們的休息區。

園方也提供「尋找失落的野性」尋寶圖，可透過蒐集藏在園區的13組物種藏寶章，只要完成6個不同尋寶圖章，即可置遊客中心兌換小禮物；教育中心大廳週六則有「動物野驚奇 週六電影院」，與富邦文教基金會合作播映動物動畫片。

「夜FUN探險列車」行經動物園平常不對外開放的秘境。（圖由台北動物園提供）

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