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竹市光武國中新建校舍動土 10種乖乖標語助工程順利

新竹市光武國中新建校舍工程開工，學校也準備10種乖乖創意標語祈求工程順利，也成了最受歡迎的伴手禮。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中新建校舍工程開工，學校也準備10種乖乖創意標語祈求工程順利，也成了最受歡迎的伴手禮。（記者洪美秀攝）

2024/06/19 13:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中新建校舍工程今天（19日）舉辦動土典禮，由市府自籌經費投入3億6571萬元，啟動校園整體規劃暨新建校舍和午餐廚房工程，預計115年竣工，而學校為讓新建校舍工程順利，今天也準備10種不同標語的乖乖，期許工程開工後如期如質完工，校長黃信騰說，乖乖是竹科工程師的最佳護國產品，學校老師也選用10種與工程相關的標語貼在綠色乖乖上，期許工程順利，提供學生優質學習環境。

流標多次的光武國中新校舍工程今天終於開工，市長高虹安表示，此工程由楊紹凱建築師事務所辦理規劃設計監造作業，已規劃18間普通教室、1間圖書館（等同於3間教室量體），以及1間午餐廚房及運動場、球場等設施，改善教學空間不足的困境，工期約600日曆天。

校長黃信騰也說，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利校園空間整體運用及規劃，全校師生對新建工程都充滿期待。此次新建校舍建築體以斜交軸線的擬山脈，創造校園特色空間，且在鄰近學區校園外部的人行道上，打造串流校園及城市之間的開放空間，創造科技、創意、綠建築的校園建築景觀特色。

動工典禮後，學校也發揮創意，贈送與會來賓「綠色乖乖」當作伴手禮，包裝也有10種標語，像鉚釘乖乖，不要動，你已經被鎖定了。鋼筋乖乖，武動頭。混凝土乖乖，好好膠結，不用糾結。施工乖乖，你的責任是做好做滿做到……實！上樑乖乖，讓中樑不歪，下樑好在。磁磚乖乖，珍惜生命，遠離地板。結構乖乖，學什麼都行，別學十六蹲……。進度乖乖，不拖不吵不耍賴，使命必達你最乖。廚房乖乖，美味在走，健康要有。運動場乖乖，優質安全無違規，激發師生腦內啡。創意標語也象徵工程順利，也成了現場最搶手及受歡迎的伴手禮。

新竹市光武國中新建校舍工程開工，學校也準備10種乖乖創意標語祈求工程順利，也成了最受歡迎的伴手禮。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中新建校舍工程開工，學校也準備10種乖乖創意標語祈求工程順利，也成了最受歡迎的伴手禮。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中新建校舍工程開工，預計115年竣工。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中新建校舍工程開工，預計115年竣工。（記者洪美秀攝）

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