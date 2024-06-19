蕎麥新品種台中7號 早熟更好脫殼

左為中間型粒型之蕎麥「台中7號」，右為細長平滑型之蕎麥「台中2號」。（圖由台中農改場提供）

2024/06/19 12:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕蕎麥近年成為國人的新寵，農業部推廣雜糧種植，蕎麥是其中的重點作物項目之一，台中農改場選育出早熟、易脫殼的蕎麥新品種「台中7號」，並且產量和目前的主流品種「台中2號」相近，並且適合冬季種植。

不論是蕎麥麵、蕎麥茶，都是國人餐桌的寵兒，依農業部統計，國內栽種蕎麥的面積約727.81公頃，7成是種植苦蕎，3成種植甜蕎，栽種的地區則是在花桃彰等縣市，國內種植苦蕎的品種以「台中2號」為主，為提高產業競爭力，台中農改場於今年3月選育出新品種蕎麥「台中7號」，台中農改場助理研究員林訓仕表示，「台中7號」蕎麥播種後37天開始開花，80天即可收穫，相較「台中2號」89天成熟，更具有早熟特性。

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林訓仕進一步指出，「台中7號」植株直立強桿耐倒伏，種子屬中間型（短胖），粒徑達3.2公釐，較「台中2號」增加0.8公釐，百粒重1.8公克雖略低於「台中2號」的2.17公克，但脫殼取得種仁比例為45.5%，較「台中2號」增加7.7%；「台中7號」每公頃產量達1950公斤，與「台中2號」的每公頃產量2010公斤相近，每百公克種子芸香苷含量達820毫克，與「台中2號」的850毫克相近，皆富含機能保健成分。

台中7號還適合冬季種植，林訓仕表示，「台中7號」的適播期為10月20日至11月10日，播種時田區保持土壤濕潤可有助種子萌芽，其餘栽培期間無需額外給水，極具節水特性，目前已公告技轉。

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