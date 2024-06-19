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封館修繕前最後一檔 實境解謎節目萬國戲院取景

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設場景。（江明赫提供）

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設場景。（江明赫提供）

2024/06/19 12:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣歷史建築大林萬國戲院即將進行修繕工程，預計8月4日起封館施作，實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設場景，預計下週二至週四進場拍攝，成為萬國戲院封館修繕前最後一檔節目。

萬國戲院管理人江明赫表示，「百分之一相對論」是台灣首部沈浸式推理實境節目，結合戲劇、劇本殺以及密室逃脫等元素，播出之後獲熱烈迴響，

這次看中大林慢城做為拍攝場域，包括萬國戲院、翹嘴秋茶店仔、泰成中藥行、六三公園與同濟中學，並在萬國戲院與同濟中學等處搭設許多機關，製作單位也同意相關裝置可原地留存，可惜萬國戲院即將封館修繕、同濟中學明年也要熄燈，錯失再利用良機。

縣府文化觀光局指出，歷史建築萬國戲院修繕工程總預算金額3119萬8296元，其中文化部文化資產局補助2651萬8552元，今年初開始辦理招標，幾次流標後終在日前決標，將於8月4日起封館進行修繕工程，預計修繕時間需2年。

2014年11月12日開拍的時代劇「阿不拉的三個女人」選中萬國戲院，在戲院內搭設木結構的「國際戲院」，罕見的「院中院」在之後的「返校」、「你在我心上」、「大濛」、「孟婆客棧」、「臺北歌手」、「用九柑仔店」、「阿母」與日本電影「完全飼育」等派上用場，成為全國電視劇、電影曝光率最高的片場戲院。

江明赫指出，「阿不拉的三個女人」殺青後，劇組準備拆除「院中院」，應其要求保留下來，經細心維護，片場戲院保持良好狀態，這次進行全面修繕必須移除，努力奔走半年幫「院中院」尋找新家仍無進展，8月就要拆除，封館前歡迎前來參觀與紀錄。

嘉義縣歷史建築萬國戲院修復工程封館公告。（江明赫提供）

嘉義縣歷史建築萬國戲院修復工程封館公告。（江明赫提供）

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設場景。（江明赫提供）

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設場景。（江明赫提供）

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設「老虎頭」等機關場景。（江明赫提供）

實境解謎節目「百分之一相對論」正在萬國戲院搭設「老虎頭」等機關場景。（江明赫提供）

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