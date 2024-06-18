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《英雄聯盟》大當機！ 疑伺服器故障 全球玩家超崩潰

英雄聯盟18日晚間發生災情，全球大量玩家反映無法正常遊玩。（圖翻攝自英雄聯盟官網）

英雄聯盟18日晚間發生災情，全球大量玩家反映無法正常遊玩。（圖翻攝自英雄聯盟官網）

2024/06/18 22:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由拳頭遊戲開發的5v5多人線上戰鬥技術型遊戲《英雄聯盟》（League of Legends），今天（18日）晚間突傳全球伺服器當機，大量玩家在網上抱怨故障狀況，目前官方還未有回應。

根據斷線追蹤網站「Downdetector」數據，《英雄聯盟》18日凌晨已有部分完全回報遊戲問題，沒多久後似乎故障排除，遊戲運行恢復正常。但在18日晚間8點過後，再度冒出大量玩家通報當機，有多達64%表示無法順利連接伺服器、24%無法正常登入、12%反映遊戲對局內發生斷線、中離等狀況。

國外有許多玩家在X平台抱怨災情，台灣也有網友在PTT發文哀嚎「又又又他X的怎麼了？馬的好好玩遊戲都不行欸 !」其他鄉民們也紛紛怒批，「想說下班打一場 結果第一場直接炸掉」、「一場有3個隊友斷線......」、「重開機也沒用」、「重開遊戲直接進不去，真的是爛遊戲」、「瘋狂被踢出遊戲，超不爽」、「垃圾遊戲，還要收到中離警告」。

目前全球都發生無法游玩的災情，大批玩家灌爆官方社群，但官方還未對此一狀況做出回應。

18日晚間8點過後，冒出大量玩家通報當機。（圖翻攝自Downdetector網站）

18日晚間8點過後，冒出大量玩家通報當機。（圖翻攝自Downdetector網站）

台灣玩家哀嚎聲一片。（圖翻攝自PTT）

台灣玩家哀嚎聲一片。（圖翻攝自PTT）

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