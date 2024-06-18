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高市十全國小遭質疑跑道破損不修 校方澄清了

高雄市十全國小操場跑道因7月即全面翻新，近日已掛布條公告暫停開放。（校方提供）

高雄市十全國小操場跑道因7月即全面翻新，近日已掛布條公告暫停開放。（校方提供）

2024/06/18 17:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市十全國小操場跑道，近日被家長質疑破損卻不維修，擔心學生運動受傷，校方澄清，跑道使用年限已至故容易脆化，學校每年都會修補，今年不修補是因為7月起將全面翻新，已於6月中掛紅布條公告，是家長誤會了。

十全國小校長李致誠表示，學校目前使用的操場跑道是合成橡膠材質，約過了10年後就會大面積脆化，自2019年起，每年會進行破損跑道的修護，2022年高雄市議會副議長曾俊傑也曾與教育局會勘跑道狀況，每年撥付經費修護，去年立委李昆澤也協助向中央爭取，並於今年取得525萬元的重建經費，因7月即將施工，所以近期並未修補，未料反引起家長誤會。

李致誠說，施工期預計7月起至12月，近日已掛紅布條公告跑道暫停開放，可能仍有民眾闖入運動，因此今日再加放拒馬，避免師生及民眾闖入造成受傷。

對於即將施作的新跑道規劃，李致誠表示，新跑道最難抉擇的是PU或合成橡膠，目前使用的是合成橡膠，比較貴但持久，使用年限約10年，不過壞了就會同時脆化；學校目前考量PU跑道，雖然可能使用6、7年後會開始損壞，但壞的地方會小一點，不像合成橡膠會大面積損壞，兩者也都可進行修補。

另對於新跑道的修補是否影響學生運動及上體育課，李致誠說，學校還有籃球場、兩塊大草皮、操場草皮及室內活動中心，學生運動沒有影響。

因跑道即將全面翻建，十全國小校方今加放拒馬，以免師生或民眾闖入運動受傷。（校方提供）

因跑道即將全面翻建，十全國小校方今加放拒馬，以免師生或民眾闖入運動受傷。（校方提供）

十全國小校方指，7月底要全面翻新跑道才沒修補。（校方提供）

十全國小校方指，7月底要全面翻新跑道才沒修補。（校方提供）

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