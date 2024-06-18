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關公聖示「駐駕橫濱」 台南武廟關聖帝君1號分靈駐日赴任

台灣祀典武廟主委林培火奉請編號1號的關聖帝君分靈神尊，前往日本駐駕橫濱關帝廟。（台灣祀典武廟提供）

台灣祀典武廟主委林培火奉請編號1號的關聖帝君分靈神尊，前往日本駐駕橫濱關帝廟。（台灣祀典武廟提供）

2024/06/18 16:51

〔記者王姝琇／台南報導〕台南祀典武廟300餘年來未曾有過分靈神尊，疫情期間破例祭出首批關聖帝君分靈神像，而日前關公聖示「駐駕橫濱」，編號1號的關聖帝君就在武廟主委林培火奉請之下，坐飛機前往日本橫濱關帝廟駐駕，今天舉行安座儀式。

祀典武廟與日本橫濱關帝廟為國際交誼廟，疫情爆發前就曾欲奉請關聖帝君分靈神尊駐日，但武廟長期以來只出香火、未雕塑分靈神像，直到2020年疫情爆發宗教文化活動受限才破例。

林培火表示，關聖帝君1號分靈為人稱「醉坤師」的雕刻大師陳信坤的大作，披戴蘇枝發繡製藝師親手繡製的神袍駐日赴任。他說，編號1號的關聖帝君分靈神尊原本諭示要保留，經關聖帝君聖示「駐駕橫濱關帝廟」，跨國發揚神威綿延香火，昨啟行出發前往日本，今天舉行安座熱鬧迎神。

日本橫濱港口位於神奈川縣東部，毗鄰東京，是相當繁榮興盛的世界貿易港。早期很多以商人和工匠身分的華人移民到橫濱，在山下町居住並發展成為「唐人街」，1862年在唐人街後街小祠堂奉祀了1尊木雕關聖帝君，1871年由關東地區華僑捐資興建關帝廟，之後因關東大地震、二次世界大戰、大火，橫濱關帝廟歷經多次重建，第4代關帝廟於1990年8月14日落成，迄今香火鼎盛。

台灣祀典武廟編號1號的關聖帝君分靈神尊前往日本橫濱關帝廟駐駕，今天舉行安座儀式。（台灣祀典武廟提供）

台灣祀典武廟編號1號的關聖帝君分靈神尊前往日本橫濱關帝廟駐駕，今天舉行安座儀式。（台灣祀典武廟提供）

日本橫濱關帝廟。（台灣祀典武廟提供）

日本橫濱關帝廟。（台灣祀典武廟提供）

編號1號的關聖帝君搭機前往日本橫濱關帝廟駐駕。（台灣祀典武廟提供）

編號1號的關聖帝君搭機前往日本橫濱關帝廟駐駕。（台灣祀典武廟提供）

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