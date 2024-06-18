防菜豆萎凋病 農業部高改場新技術提升45％產量

高改場研發抗萎凋病長豇豆根砧嫁接技術2.0，抗病力好，產量提升，品質也非常穩定。（記者楊媛婷攝）

2024/06/18 15:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕俗稱為菜豆的長豇豆是國人喜愛的夏季蔬菜之一，但受長豇豆萎凋病危害，過去幾年長豇豆栽培面積幾乎減少近半，產值大幅萎縮，農業部高雄區農業改良場研發出更進階的抗萎凋病長豇豆根砧嫁接技術，有良好的抗病力外，產量更提升45%。

菜豆不論煮粥或清炒都非常美味，國內栽種菜豆的縣市主要是在屏高雲彰等地，其中屏東、高雄等地區菜豆栽種面積占全國56%，高改場場長戴順發表示，2009年時我國菜豆面積一度達1353公頃，但受長豇豆萎凋病影響，2022年菜豆的栽種面積已減少到714公頃。

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戴順發表示，長豇豆萎凋病會透過土壤傳播，目前無有效合法藥劑與防治資材使用，因此若植株染上長豇豆萎凋病，可以說是身染絕症，另病原菌在土壤存活力強，因此田區若有感染情況，最後都是整組壞了了，只能轉種其他作物，因此菜豆的產量與產值受此病害影響大幅萎縮。

為解決長豇豆萎凋病害對作物的影響，戴順發表示，該場從數百個豆類種原篩選出最具抗病性的種原，並於2016年推出3個抗病根砧（根砧就是嫁接植物下部可發育為根部系統的苗條），就具有初階的抗病力，可增產約8%，不過為讓品質更提升，該場於今年再次推出長豇豆抗病根砧2.0版，栽種4個月後，抗病力維持96%以上，產量較未嫁接提升45%，口感、外型等都沒有差異，具實際利用價值。

戴順發希望盡快將此技術技轉給種苗業者，評估可每年為長豇豆產值增加至少1.9億元。

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