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思科與高市府簽MOU 攜手20多家夥伴設「AIoT永續創新研發中心」

思科與攜手20多家夥伴，與高市府簽MOU，將在亞灣區設「AIoT永續創新研發中心」。（記者李惠洲攝）

思科與攜手20多家夥伴，與高市府簽MOU，將在亞灣區設「AIoT永續創新研發中心」。（記者李惠洲攝）

2024/06/18 12:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球網通大廠思科（CISCO）與系統整合大廠晉泰科技，攜手20多家生態系夥伴，今天（18日）與高市府簽MOU，將在亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」，並共同聯手為高雄港打造智慧港灣生態系。

思科與晉泰科技，今天於高雄洲際酒店舉行AIoT永續跨界生態系夥伴鏈結大會，這是繼昨天思科宣布啟動「台灣數位加速計劃3.0」後，首站來到高雄，預告將在高雄亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」，這也是思科在亞洲重要的AIoT產業鏈據點。

合作備忘錄由高市府、高雄港務公司、台灣思科三方簽署，交通部次長林國顯、思科全球創新長Guy Diedrich、台灣港務公司董事長李賢義、高雄市長陳其邁親臨見證，並與現場20多家AIOT生態系夥伴企業，進行鏈結儀式。

正式簽署合作MOU後，思科與晉泰科技將正式進駐亞灣區，培養在地AI領域專業人才，此外，思科也將協助高雄借鏡阿布達比數位孿生港灣的經驗及技術，融合人工智慧和物聯網技術，將高雄港打造為全台最大的國際級智慧港灣，提升港口的運營效率和安全性。

陳其邁表示，思科在全球網通市占率高達8成，台積電、日月光、和碩都是思科的客戶；思科之前是亞灣計畫開創的夥伴，目前要擴大投資，設立創新研發中心， 他感謝思科加碼投資高雄，將讓亞灣生態系更完整。

思科全球創新長Guy Diedrich則稱讚陳其邁是台灣的五星市長；思科台灣總經理林岳田也表示，「AIoT永續創新研發中心」有三個方向，第一是AI技術人才培育，會設立人才培育中心，進行AI與資安的培訓；其次是思科與生態體系合作廠商一起有個辦公室；第三是思科有許多解決方案，會在此設立展示中心，期待能把創新科技落地高雄。

高雄市經發局強調，高雄從半導體S廊帶、亞灣2.0到最近的AI產業生態系建置，都吸引了眾多國際大廠，包含美超微、台積電、IBM、鴻海等，日前信驊、Skymizer也宣布投資高雄，亞灣區擁有遼闊海景，還有最完整的產業生態系，是高雄最具投資潛力區域，市府將全程陪伴並協助廠商解決問題，作為企業投資最堅強後盾。

思科全球創新長Guy Diedrich，親臨高雄參加AIoT永續跨界生態系夥伴鏈結大會。（記者李惠洲攝）

思科全球創新長Guy Diedrich，親臨高雄參加AIoT永續跨界生態系夥伴鏈結大會。（記者李惠洲攝）

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