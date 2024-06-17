結合「飛碟與斗笠」特色 竹北星際籃球場在慕獅女孩熱舞中啟用

「竹北星際籃球場」由中央與地方攜手斥資5500萬元翻新打造，今（17日）在慕獅女孩熱舞中正式啟用。（記者廖雪茹攝）

2024/06/17 15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣結合「飛碟與斗笠」特色的「竹北星際籃球場」，由中央與地方攜手斥資5500萬元翻新打造，今（17日）在慕獅女孩熱舞中正式啟用，有3座風雨球場和1座露天球場，每天早上6點到晚上10點開放使用，除特殊公告外，全年無休。

客委會主委古秀妃、立委徐欣瑩、陳培瑜的特助、新竹縣議員歐陽霆，竹縣府、竹北市民代表會及里長們等出席。竹北市長鄭朝方表示，過去這座籃球場因為地坪變形，導致與洩水坡度過大，有如1座隆起的小山丘，被球友戲稱打球像在爬山。為提供良好的運動場域，共投入約5500萬元，進行全球場與周邊翻新計畫，包含地坪重整、架構透光天棚、籃球器材新建、增設環形休憩設施等，其中客委會於2020年禾埕專案計畫補助近2000萬元。

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鄭朝方把風雨籃球場的天棚側架，以「星際客」的符碼作為隱喻，呼應客家大禾埕計畫，並覺得客家斗笠如同外星人的太空飛碟造型，融合之後，讓球場更具特色。同時因球場緊鄰鐵道，一旁不時有火車呼嘯而過，尤其夜晚在燈光設計下，有如星際列車穿梭於航站。

古秀妃表示，中央地方攜手打造結合「飛碟與斗笠」的特色籃球場，透過運動讓民眾有機會瞭解客家事務，未來將持續與地方合作，共同傳承客家文化。

徐欣瑩提及自己念中山女中時為籃球校隊，擔任中鋒，台北市公立高中聯賽曾拿過冠軍。

攻城獅職業籃球隊董事長陳美玲則強調，未來攻城獅將善用場地，與公所共同推動籃球運動。

剪綵啟航儀式之後，鄭朝方和攻城獅球員蕭順議、宋宇軒現場開球體驗翻新的場地。球場周邊設有環形座椅區、洗手間及停車位等設施，市公所歡迎大家來打籃球，一起創造健康城市。

「竹北星際籃球場」剪綵啟航。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方和攻城獅球員蕭順議、宋宇軒現場體驗翻新的籃球場地。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方和攻城獅球員蕭順議、宋宇軒現場體驗翻新的籃球場地。（記者廖雪茹攝）

結合「飛碟與斗笠」特色的「竹北星際籃球場」。（記者廖雪茹攝）

結合「飛碟與斗笠」特色的「竹北星際籃球場」。（記者廖雪茹攝）

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