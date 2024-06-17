還活著非常幸運！寶林案釀6死 重症倖存者籲重判

財團法人中華民國消費者文教基金會今上午針對寶林案召開記者會，並與曾重症後出院的黃小姐視訊連線。（記者蔡思培攝）

2024/06/17 12:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區寶林茶室3月底爆發食品中毒案，累計造成6死。財團法人中華民國消費者文教基金會今正式啟動團體訴訟收件，後續將向業者求償。受害者黃小姐曾至寶林用餐住進台南市立醫院加護病房時，事發再也不敢吃東南亞食物；她也說能活著非常幸運，寶林茶室揹負6條人命一定要負起責任，而且應該要重判。

財團法人中華民國消費者文教基金會今上午針對寶林案召開記者會，宣布將啟動團體訴訟。消基會表示，案發後許多消費者都有陰影，甚至有人現在經過信義廣場就有陰影。消基會也在記者會上與黃小姐進行視訊。

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黃小姐憶起當時狀況說，「躺在加護病房時我想要活下去，但也不知道結果會如何」，出院後也發現體力非常差，做事、走路都容易感到疲憊，更擔心對未來工作有很大影響。她說，曾聽到寶林案其他受害者至不同醫院就醫，卻被醫院認為，只是拉肚子、不會死人，有些醫師或許忽略食安問題，「或許大家當初沒想到會死6人，我算是非常幸運還活著」。

黃小姐希望寶林所在的遠東百貨A13、台北市政府未來都要定時稽查餐廳，像寶林這樣的廠商根本不該進入百貨公司，大家難想到在信義區餐廳吃一餐就出人命。黃小姐也說，從事發後她都不敢吃東南亞食物或是粿條，外食選擇非常小心，只敢吃吃過的餐廳，不敢嘗試新餐廳。

「寶林一定要負起責任，而且應該要重判」，黃小姐說，寶林揹負6條人命、還有30幾位消費者健康問題，大家仍無法判斷受害者後續健康問題，也希望警方盡快查出真相，還消費者公道。

賠償部分，黃小姐表示已收到北市府針對醫療費用匯款，大食代美食廣場也提供1.2萬元慰問金，但不確定其他受害者是否也收到賠償。黃小姐說，此案對於受害者身體、工作都有影響，會再評估求償金額。

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