墓仔埔變公園！埔里覆鼎金考古遺址將採公園形式兼具活化與保存

南投縣埔里鎮水頭里第1公墓現址，於2021年正式登錄為「覆鼎金考古遺址」。（記者佟振國攝）

2024/06/16 13:39

〔記者佟振國／南投報導〕墓仔埔要變公園！南投縣埔里鎮水頭里第1公墓原計劃廢止並遷葬後進行活化利用，但地下陸續有史前文物出土，縣府文化局2021年正式公告為「覆鼎金考古遺址」，成為鎮內第3個縣定考古遺址，近期將朝遺址公園規劃利用，以低度開發及相關保護措施不傷及文化層，以及出土文物仿作實品展示解說，兼具遺址保存與土地活化目的。

埔里鎮「覆鼎金考古遺址」前身為上百年歷史的水頭里第1公墓，已公告禁葬多年，公所原計劃改建為親子運動公園，但2018年辦理遷葬作業開挖時有許多珍貴史前文物出土，依文化資產保存法停工並進行考古調查，發現繩紋陶文化層，也具有大馬璘文化層，時間距今約2400年到1700年前，以及歷史時期平埔社的文化層，屬於多文化層遺址，以其隆起小丘宛如倒置容器地形而命名「覆鼎金考古遺址」，並於2021年正式登錄為縣定考古遺址，將是繼水蛙窟、大馬璘之後埔里第3個考古遺址。

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為能兼具遺址保存與用地活化，縣府文化局規劃遺址公園，日前召開遺址公園地方說明會，遺址範圍約1.8公頃，建議全區覆土至少60公分，提供植栽種植、管線埋設、構造物承重等空間，同時表土層鋪設長纖不織布後覆土，區隔新舊土層，也避免選用垂直根系植栽，植穴四周加裝阻根板，避免根系深入下方擾動文化層。

配合遺址性質，遊具及休憩設施造型加入史前文物等元素，出土文物則以仿作實品展示與解說，讓民眾了解「覆鼎金考古遺址」的文化內涵，有別於大馬璘遺址公園是由廢棄軍事營區活化，覆鼎金則將是鎮內第1座以公墓活化的遺址公園。

占地逾1.8公頃的縣定「覆鼎金考古遺址」，將規劃興建遺址公園。（記者佟振國攝）

覆鼎金考古遺址挖出罕見的喇叭型玉環。（資料照，縣府文化局提供）

覆鼎金考古遺址出土的砂岩打製斧鋤類石器。（資料照，縣府文化局提供）

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