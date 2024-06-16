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雲林一期花生產季到 又見路上滿地曝曬奇景

雲林一期花生進入產季，可看見產地周邊許多道路上都是曝曬奇景。（記者李文德攝）

雲林一期花生進入產季，可看見產地周邊許多道路上都是曝曬奇景。（記者李文德攝）

2024/06/16 13:20

〔記者李文德／雲林報導〕每年6月開始，雲林縣展開第一期花生採收期，根據統計，今年一期種植面積超過4000公頃，而花生農大都在採收後曝曬。雲林縣政府已與公所、警察單位等協調，盤點超過200處道路做為合法曝曬花生場所，並與警政單位合作，巡邏農民心血。

雲林縣第一期花生種植面積共4170公頃，主要產地聚集在北港、元長、虎尾、土庫、東勢、崙背、麥寮等地。每年6月陸陸續續有花生農採收，而採收後的花生得經過陽光曝曬，不過大多農民並無大型曝曬場，便會選擇在較無人的道路上曝曬。

其中土庫鎮公所為解決花生曝曬場地問題，日前公布鎮內數十處「合法曝曬道路」，盤點共有12里有超過30公里長的路段供農民曬花生。鎮長陳特凱表示，這些路段都是選擇較無車輛或者行人經過之處。6月1日至7月31日花生生農可至公告路段合法曝曬花生。不過使用期間呼籲農民要對路段安全負責，做好交通維持及安全防護措施，畢竟鄉縣道僅同意使用路肩，只有部分小路才有全路面使用。

陳特凱表示，若需三角錐、閃光燈圍在曬花生場周邊確保安全，農民們可洽詢里辦公處借用，但也希望能夠妥善愛惜。

雲林縣農業處表示，目前盤點縣內共有超過200處曝曬場，更請公所依照常年使用曝曬面積大的廟地場域或者人車較少且安全性高的路段，規劃為合法曬場，將會持續彙整各鄉鎮市公所規劃合法曬場路段，並提供給縣警察局，列為「巡邏路線」。

此外近來因雨導致花生發芽，北港、元長花生農陸續傳出災損。處長魏勝德表示，目前尚未達到救助標準，不過近來因天氣好轉更放晴，恐怕會有延遲性農損，將會持續追蹤農民損失情形。更呼籲若花生農有出現果莢發芽情況，要盡快到公所通報，將會啟動會勘，若達標準將會向農業部申報。

花生農們在道路上曝曬花生，邊將發芽果莢挑出。（記者李文德攝）

花生農們在道路上曝曬花生，邊將發芽果莢挑出。（記者李文德攝）

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