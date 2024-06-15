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台東焚風飆40.1度！ 全台未來1週熱爆 氣象署曝明天焚風條件

中央氣象署製圖說明6月15至21日溫度趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月15至21日溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2024/06/15 17:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕台東今（15日）受焚風影響，出現40度以上高溫。根據中央氣象署資料，台東縣茶改東部分場測得40.1度高溫，太麻里測得40度高溫，是自動測站今年新高；不過，氣象署說明，這兩個測站屬於無人測站，僅作參考，不列入歷史紀錄。

氣象署預報員林定宜表示，受西南風過山沉降增溫影響，台東縣焚風現象顯著，今天測站高溫排行前十名也都在台東，皆在38度以上，其中鹿野鄉茶改東部分場測站，下午2點18分測得40.1度高溫；太麻里測站下午1點36分測得40度高溫；不過，兩處屬於無人的自動測站，不會列入歷史紀錄。

林定宜說，明天（16日）形成焚風的條件，較今天弱一些，但仍有產生焚風的機會，花東縱谷和台東地區因地形影響，仍有36度以上高溫機會，請民眾多留意；明天北、中部高溫可至33至35度，東北部可至32度。未來一週，各地高溫炎熱，高溫普遍在33度以上，最低也有26、27度。

林定宜說明各地天氣情況，明天清晨到上午，中南部有局部短暫陣雨機會，中午過後，北部、東北部和各地山區有降雨機會，其中大台北東側、桃竹和宜蘭等地山區，有較大雨勢機率，金馬因靠近鋒面南側，較大雨勢機率也高。

下週一、二（17、18日），林定宜指出，因鋒面北抬，台灣附近降雨情況趨緩，不過中南部地區清晨仍有局部零星短暫雨機率；週三至週五（19至21日），太平洋高壓增強向西延伸，天氣穩定，日照猛烈，請民眾注意防曬和補充水分，中部以北、東半部地區午後仍要注意零星降雨。

中央氣象署製圖說明6月16日高溫預測。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月16日高溫預測。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月16至22日定量降雨趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明6月16至22日定量降雨趨勢。（中央氣象署提供）

台東15日出現焚風，中央氣象署測站當天高溫前十名都位於台東，皆在38度以上。（中央氣象署提供）

台東15日出現焚風，中央氣象署測站當天高溫前十名都位於台東，皆在38度以上。（中央氣象署提供）

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