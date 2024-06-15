TEDxXinyi年會明日啟動 攜手家扶、企業共推「正向傳遞」

TEDxXinyi年度大會16日將在台北101舉行高空大會，今年主題為「正向傳遞Ideas to Legacy」，要呼籲世人重視社會貧窮、氣候變遷等議題，激發善的漣漪。 （記者吳柏軒攝）

2024/06/15 17:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕TEDxXinyi年度大會明（16）日將在台北101舉行高空大會，今年主題為「正向傳遞Ideas to Legacy」，邀請海內外共10名專業、社福、設計、科技等各領域人士接連7小時宣講，呼籲世人重視社會貧窮、氣候變遷等議題，要激發善的漣漪。

TEDxXinyi策展人張敏訓表示，活動結合台北101獨特的「垂直社區」、「ESG議題」與「共善傳承」3大面向，集結2名國際講者、8名在地講者，如粉紅澎裙計畫發起人Bob Carey、葛萊美得主藝術家傳蕭君恬、家扶基金會執行長周大堯等，分享包含海洋、聲音、食物、花藝等4大主軸，呼籲各界重視社會貧窮、氣候變遷困境，共同傳遞出正向精神。

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家扶社會資源處長林秀鳳表示，將由家扶執行長周大堯參與TED，分享「如何走出貧窮世襲」，另有19名兒少代表亦將帶來精采的才藝表演「曙光之舞」。林也回憶，家扶在台74年，幫助過50萬個家庭改變生命困境，如電影「莫那．魯道」主角－牧師林慶台更是家扶第1代受助兒，曾分享「他若未受助、不是文盲、就是流氓」等故事，後來也翻轉並從事助人。

家樂福企業永續經理林夢紹也分享，籠飼蛋雞需噴農藥防蟲，導致雞蛋有芬普尼汙染液蛋，進而衝擊麵包產線等，但也改變家樂福食物銷售政策，不止產品上架把關，更要追溯生產源頭。

活動也邀請昔日講者葛萊美得主蕭青陽以及跨界領域藝術家蕭君恬一起來擔任傳承大使傳跟承的角色，並親自操刀活動傳承筆記本。蕭青陽說，參與TED讓自己學習充實，無形中感到快樂，帶來創作能量；蕭君恬則分享，透過設計，讓打開筆記本的儀式，將過去、現在、未來鏈結、並採雙封面、正反皆可的設計，圖像則是抽象有機體風格，讓使用者打開想像力。

TEDxXinyi年度大會找來葛萊美獎藝術家蕭君恬設計，她說，透過打開筆記本的儀式，將過去、現在、未來鏈結、並採雙封面、正反皆可的設計，圖像則是抽象有機體風格，讓使用者打開想像力。 （記者吳柏軒攝）

粉紅澎裙計畫（tutu project）發起人Bob Carey（右）因妻子罹癌，為了讓其開心，故意穿上短裙，環遊世界，創造許多攝影作品，迅速風靡全球，也將參加TEDxXinyi今年大會論壇，傳遞善的漣漪 。（記者吳柏軒攝）

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