明天苗栗以南偶有驟雨！下週起進入典型夏季天氣型態

未來天氣狀況。（氣象署提供）

2024/06/14 19:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕開始進入夏季的天氣型態了！中央氣象署預報，明天（15日）水氣會較少，但苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，有時仍有驟雨，但下雨時間不長。氣象署也發布「月長期天氣展望」，未來2週各地以高溫炎熱、多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣為主。

氣象署預報員張承傳說，明後兩天週末假日仍受西南風影響，中部及苗栗地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；週日清晨到上午中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，水氣有逐漸減少的趨勢，也提醒要注意花東、大台北地區有高達36度的高溫，台東也有焚風的機率。

請繼續往下閱讀...

「下週一（17日）之後，轉為典型午後雷陣雨的天氣型態，就是夏季的典型天氣型態」，張承傳說，下週一、下週二各地大多為多雲到晴，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，各地大多為多雲到晴，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨。

張承傳說，下週三到下週五（19日到21日）天氣型態也很類似，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也發布「月長期天氣展望」，未來兩週各地以高溫炎熱、多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣為主，並提醒，第一週（6月15日到6月21日）因西南風影響，迎風面的中南部降雨不侷限於午後。

到於典型的梅雨季天氣型態是否結束了？張承傳說，梅雨鋒面在台灣北部，若太平洋高壓弱一點，鋒面可能就會靠近台灣一點，「就像今天（14日）有稍微靠近台灣一點，就會帶來比較明顯的降雨，當然未來某幾天也不排除會弱一點、靠近台灣一點，帶來一些明顯降雨」。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來高溫狀況。（氣象署提供）

未來兩週副熱帶高壓狀況。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法