北捷南環段CF670標案流標 捷運局曝 5度流標原因

捷運環狀線南環段路線示意圖。（台北市捷運工程局提供）

2024/06/14 16:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北捷運南環段CF670區段標（新店-政大段）今上午開標卻流標，如今已五度流標，市議員曾獻瑩表示，他在市政總質詢曾提醒市長蔣萬安，要及早找廠商溝通，市府可預見流標，卻未能及時應對。

對此，台北市捷運工程局第二區工程處回應，雖有6家廠商領標，卻無廠商投標而再度流標，主因是施工環境困難，加上大環境缺工缺料，導致廠商投標顧慮增加。

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捷運局二工處說明，環狀線南環段共分為兩個區段標，其中CF670A區段標工程已標出，於去年6月13日開工；另CF670區段標工程於今年4月30日公告招標、今天開標，雖有6家廠商領標，卻無廠商投標而再度流標。

南環段CF670區段標，由木新路起沿秀明路1段、木柵路、穿越景美溪至捷運大坪林站，此工程包括Y2A、Y03、Y04及Y05站等四座地下車站與各站之水電、環控，以及四段潛盾隧道；捷運局二工處表示，因鄰近考試院區、路幅狹窄、管線分布眾多等施工環境困難，加上大環境缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等，諸多的不利因素之下增加了廠商投標顧慮。

曾獻瑩表示，這次招標金額有向上調整，應是希望更多廠商願意承作，公告後廠商就招標文件、相關契約條款，提出回應意見，其中29項跟合約有關的意見中，僅4項得到北市府的捷運工程局的回覆，其他皆維持原條文，顯然市府跟廠商間仍有未達共識之處。

曾獻瑩質疑，該區段經過木柵路，路幅較窄，又緊鄰民宅、經國家考場，一年當中有100多天都在考試，上次流標後，捷運局辦理廠商說明會，會中就有廠商提出，希望主管機關能於施工前，事先針對敦親睦鄰及民眾抗爭作預先協調處理，但捷運局未妥善處理，本次流標顯示眾多廠商的失望。

曾獻瑩說，雖然他於總質詢後捷運局曾回覆，南環段施工環境困難、大型廠商接案量均已近飽和，但他認為應與廠商溝通，全力促成此案發包，要求後續仍要趕快補救，力求今年克服困難，讓廠商願意來承作。

捷運局二工處回應，已多次因應廠商意見檢討，並調整招標預算與施工規範，包括與考試院協調開工後，減少於國家考場安排考試的場次，開工後將辦理民眾說明會，持續檢討縮減站體可能性，先行試挖確認管線位置，並於特定條款增加因應現場實際狀況調整的彈性文字等，以降低廠商施工風險與疑慮，後續將再針對廠商反應意見，具體檢討招標文件及預算調整方式。

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