為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

桃園欣榮焚化廠明起停爐整修 環局籲下載APP掌握垃圾車時間

欣榮焚化廠雙爐整修期間，桃市環保局提醒手機下載「桃園垃圾車」APP，能精準掌握垃圾車抵達時間。（記者李容萍攝）

欣榮焚化廠雙爐整修期間，桃市環保局提醒手機下載「桃園垃圾車」APP，能精準掌握垃圾車抵達時間。（記者李容萍攝）

2024/04/14 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的欣榮焚化廠，自2001年開廠運轉迄今，已運轉超過20年，爐體老舊導致屢屢發生停爐情形，降低垃圾處理量能，也影響民生垃圾收運，為有效提升焚化爐效能，焚化廠除於去年10月起進行整建改造工程。市府環保局也與廠方敲定明（15日）起至7月上旬雙爐同時停爐整修，並同步檢修垃圾貯坑夾子，預期整改完成後處理量能恢復至新廠設計值，空氣污染排放濃度也可大幅下降。

考量雙爐停爐整修期間將對垃圾量較大的桃園區、中壢區民眾造成部分影響，尢其夜間垃圾收運時間可能會有所延後，環保局為減輕對民眾生活作息影響以及倒垃圾準點，已規劃相關因應對策，針對可能受影響路線的鄰里加強宣導說明，請家戶多加使用桃園垃圾車APP，掌握垃圾車抵達時間。

環保局長陳世偉表示，桃市每日垃圾清運量約1300噸，目前規劃因應對策方，包括考量桃園區、中壢區夜間收運的垃圾車，第1趟收運完往返保障掩埋場路程大於50公里，將造成接續第2趟收運誤點1小時以上，為避免民眾久候，規劃桃園區垃圾至大埔轉運站暫置（日約380噸，含龜山），中壢區垃圾至忠福掩埋場暫置（日約120噸），隔日轉運至掩埋場，預估垃圾收運準點率可維持90％以上。

另外，因應中壢忠福掩埋場及龜山大埔轉運站做為垃圾車接駁轉運需求導致垃圾量增加，環保局規劃地方敦親睦鄰工作，協助回饋區各里提報防治物品、清潔用品及環境整頓計畫。

桃園欣榮焚化廠雙爐整修2個多月，清潔車只能開往他處暫置垃圾。（資料照，記者李容萍攝）

桃園欣榮焚化廠雙爐整修2個多月，清潔車只能開往他處暫置垃圾。（資料照，記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
欣榮焚化爐整修8.5個月 明年6月前桃園「垃圾黑暗期」
2023/11/07 17:49

欣榮焚化爐整修8.5個月 明年6月前桃園「垃圾黑暗期」
（桃園）進焚化廠塞車 垃圾車誤點惹民怨
2023/09/05 05:30

（桃園）進焚化廠塞車 垃圾車誤點惹民怨

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
欣榮焚化廠4/15起雙爐同時整修 倒垃圾用APP查時間免久候
2024/04/09 23:18

欣榮焚化廠4/15起雙爐同時整修 倒垃圾用APP查時間免久候
生質能中心歲修、欣榮焚化廠不時停爐 桃市拚垃圾車準點收運
2023/09/04 23:02

生質能中心歲修、欣榮焚化廠不時停爐 桃市拚垃圾車準點收運

節電抗漲看全國電子破盤這一檔！
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播