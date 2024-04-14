桃園欣榮焚化廠明起停爐整修 環局籲下載APP掌握垃圾車時間

欣榮焚化廠雙爐整修期間，桃市環保局提醒手機下載「桃園垃圾車」APP，能精準掌握垃圾車抵達時間。（記者李容萍攝）

2024/04/14 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的欣榮焚化廠，自2001年開廠運轉迄今，已運轉超過20年，爐體老舊導致屢屢發生停爐情形，降低垃圾處理量能，也影響民生垃圾收運，為有效提升焚化爐效能，焚化廠除於去年10月起進行整建改造工程。市府環保局也與廠方敲定明（15日）起至7月上旬雙爐同時停爐整修，並同步檢修垃圾貯坑夾子，預期整改完成後處理量能恢復至新廠設計值，空氣污染排放濃度也可大幅下降。

考量雙爐停爐整修期間將對垃圾量較大的桃園區、中壢區民眾造成部分影響，尢其夜間垃圾收運時間可能會有所延後，環保局為減輕對民眾生活作息影響以及倒垃圾準點，已規劃相關因應對策，針對可能受影響路線的鄰里加強宣導說明，請家戶多加使用桃園垃圾車APP，掌握垃圾車抵達時間。

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環保局長陳世偉表示，桃市每日垃圾清運量約1300噸，目前規劃因應對策方，包括考量桃園區、中壢區夜間收運的垃圾車，第1趟收運完往返保障掩埋場路程大於50公里，將造成接續第2趟收運誤點1小時以上，為避免民眾久候，規劃桃園區垃圾至大埔轉運站暫置（日約380噸，含龜山），中壢區垃圾至忠福掩埋場暫置（日約120噸），隔日轉運至掩埋場，預估垃圾收運準點率可維持90％以上。

另外，因應中壢忠福掩埋場及龜山大埔轉運站做為垃圾車接駁轉運需求導致垃圾量增加，環保局規劃地方敦親睦鄰工作，協助回饋區各里提報防治物品、清潔用品及環境整頓計畫。

桃園欣榮焚化廠雙爐整修2個多月，清潔車只能開往他處暫置垃圾。（資料照，記者李容萍攝）

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