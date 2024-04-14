桃園觀音打卡景點+1 巨幅錦鯉背鰭浮現台灣美麗山脈

桃園觀音工廠外牆巨幅錦鯉塗鴉亮相，背鰭浮現台灣美麗山脈。（記者李容萍攝）

2024/04/14 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕新光鋼鐵公司在桃園市觀音區擴大投資新澄物流園，與來自美國的Karen Sue Chen及Zach Curtis兩位藝術家共同合作以「年年有餘」壁畫，將台灣的形狀作為魚的頂部斑紋，並以背鰭代表台灣美麗的山脈，而桃園同時也是台灣外銷錦鯉養殖重鎮，同時也展現出桃園高雅精緻的文化，今（14日）下午由桃園市長張善政、新光鋼鐵公司董事長粟明德等人揭幕亮相，

張善政指出，為進一步美化市容，市府去年舉辦「2023桃園市城市圍籬美學競圖」，將獲獎作品收錄至市府資料庫作為桃園施工圍籬美化樣板，未來施工廠商取得都發局授權即可使用，提升城市景觀；他認為，此工廠外牆塗鴉壁書以台灣的人文、自然為發想，融合創新、文化與社會責任，讓城市景觀煥然一新，相信在未來定能成為觀音新地標及打卡聖地。

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市府工策會執行長王智弘也說，觀音新澄物流園區總投資金額逾30億元，占地1萬3400坪，將打造3萬2000坪現代化新型自動倉儲物流園區，並與台灣最大的全方位物流中心佰事達公司合作，同時也和向陽優能系統股份有限公司合作，在大樓頂部全面裝設太陽能板，發電裝置容量2740瓩，為目前國內最大獨棟大樓屋頂太陽能發電板，展現ESG永續發展的承諾。

包括市議員吳進昌、許更生、觀音工業區廠商協進會理事長蔡秋雄等人蒞會觀禮。

桃園市長張善政（中）等人出席觀音工廠外牆巨幅錦鯉「年年有餘」壁畫揭幕儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左4）等人出席觀音工廠外牆巨幅錦鯉「年年有餘」壁畫揭幕儀式。（記者李容萍攝）

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