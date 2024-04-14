教學正常化督導措施8月實施 學校違規將限期改善

教育部近日再預告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」，提出地方政府實施督導相關細節。（資料照）

2024/04/14 16:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動教學正常化，已明訂國中小學習評量實施，不得於上午第一節課前、課間、中午休息或課後輔導時間辦理，近日再預告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」，提出地方政府實施督導相關細節，若學校有違反者則應限期改善，預計今年8月1日實施。

「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」內容提及包括編班正常化、課程規劃及實施正常化、教學活動正常化及評量正常化等四大面向等都是督導內容，要求地方政府應建立相關機制、學校並應有內部檢核及自主檢核機制。而為提供地方政府及學校因應時間，自今年8月1日起開始實施。

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其中在學習評量實施部分，最為人熟知的即為國中小實施學生學習評量，應於學習節數內一至七節課實施，不得於上午第一節課前、課間、中午休息或課後輔導時間辦理。學校為模擬升學測驗或國中教育會考之準總結性評量，不得於寒暑假結束後之第一週實施。

在課程教學實施時間則包括，學校學習節數以外之課後輔導、寒暑假學藝活動及留校自習，課程內容以復習為主，不得為新進度之教授，並以自由參加為原則。如有課後輔導，則應於週一至週五辦理，辦理時間每日不超過下午5時30分。另寒暑假學藝活動則應於週一至週五上午辦理。

草案明確訂出地方督導機制應包括國民中小學自主檢核、正常教學視導、正常教學法令宣導。自主檢核如編班公告、行政人員巡堂、作業查核等進行，並將相關規定公開透明公告於網站。而視導小組成員則應從督學、專家學者、國民教育地方輔導團之分團輔導員、地方教師會代表、地方家長團體代表等至少二類對象組成。

視導頻率部分，國小每學年抽查一定比率校數，國中則每學年完成1次實地視導，並應以無預警方式辦理。但因學校距離、行事曆安排考量，可在到校前1.5小時內通知學校。視導內容則包括資料審查、課堂巡查，以及向師生及行政人員晤談等，若有違規者，則限期改善，並列為加強視導對象。

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