台南姑嫂攜手當寄養家庭逾25年 要做到不能做為止

台南市長黃偉哲（右4）等人一起種下「愛發芽花生」，期待寄養家庭如花生串般綿延不絕。 （記者劉婉君攝）

2024/04/14 16:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市今（14）日舉行寄養家庭表揚及合格證書頒發，共有80戶家庭參與，而3戶服務超過25年的家庭中，吳碧雲與林妙香為姑嫂，互相扶持照顧寄養兒少。

台南市寄養家庭表揚暨授證活動，今天上午在台南桂田酒店舉辦，由台南市長黃偉哲頒發合格證書，今年有6戶新家庭加入，最資深的則是陳登拋、郭美惠伉儷及吳啟昌、林妙香伉儷的29年，陳宇松、吳碧雲則是25年，與會貴賓一起種下「愛發芽花生」，象徵期待寄養家庭如花生串般綿延不絕。

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林妙香與吳啟昌均曾任教職，1994年起加入寄養服務，至今已照顧30名寄養兒少，吳啟昌的姐姐吳碧雲夫婦在1998年也跟著加入，至今也照顧過28名寄養兒少，姑嫂住家相近也彼此互相扶持，5年前吳啟昌因手術失敗臥床，林妙香仍堅持從事寄養服務，林妙香及吳碧雲均說，要做到不能做為止。

陳登拋與郭美惠於1994年起提供寄養服務，照顧過20位寄養兒少，以身教讓自己的孩子從小就學習懂得對身邊的人付出。

台南家扶中心表示，台南需要寄養的兒少中，約有6成為6歲以下的孩子，目前寄養家庭仍然不足，每個月至少有10個兒少等待寄養，因此希望有更多家庭加入，2月初舉辦招募說明會時，原本有6戶參加，但受到3月新北出養男童「凱凱」遭虐死案影響，迄今沒有家庭申請，還有寄養家庭感覺沒有被信任，而表示想退休了。

黃偉哲表示，寄養家庭是孩子的安全避風港，當兒少原生家庭發生重大變故或父母不適當的照顧而需暫離原生家庭時，藉由寄養家庭提供替代式照顧，讓生命遭逢變故的孩子，能獲得安全穩定的照顧，希望更多善心民眾一起加入寄養家庭行列，幫助更多孩子享受家庭溫暖。

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台南市長黃偉哲（左）頒發合格證書給寄養家庭。（記者劉婉君攝）

吳碧雲（右）跟隨弟媳林妙香（左）的腳步，加入寄養家庭行列，兩人都說「要做到不能做為止」。（記者劉婉君攝）

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